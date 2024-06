Śląsk Wrocław się nie zatrzymuje. Sięga po byłego mistrza Polski

Śląsk Wrocław zakończył poprzedni sezon Ekstraklasy jako wicemistrz Polski, co oznacza, że zespół Jacka Magiery będzie walczył w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Śląsk dokonał już kilku transferów, ale na tym nie zakończył działań na rynku. Z najnowszych informacji wynika, że do Wrocławia przeniesie się piłkarz, który zdobył mistrzostwo Polski z Rakowem Częstochowa, jeszcze za czasów Marka Papszuna.

