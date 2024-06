Wielki transfer reprezentanta Polski. 50 milionów euro w klauzuli

10 goli i sześć asyst - takie statystyki w ostatnim sezonie ekstraklasy miał lewy obrońca Bartłomiej Wdowik. Jego wkład w zdobycie historycznego mistrzostwa Polski przez Jagiellonię Białystok był niepodważalny, a w listopadzie zeszłego roku Michał Probierz dał mu zadebiutować w reprezentacji (w meczu z Łotwą). 23-latek wzbudził też zainteresowanie klubów z silniejszych lig.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Skorupski ujawnia, co po meczu powiedział mu Kylian Mbappe

"Portugalski Sporting Braga mocno podbił poprzednią, odrzuconą ofertę. Bartek Wdowik ma zgodę na testy medyczne w tym klubie. Transfer jest o krok" - pisał na Twitterze Jakub Seweryn ze Sport.pl w środę 26 czerwca. Sprawy potoczyły się bardzo szybko.

Bartłomiej Wdowik zmienił klub. Został piłkarzem Sportingu Braga

W czwartek Sporting Braga potwierdził pozyskanie 23-latka. "Obrońca był jednym z kluczowych zawodników Jagiellonii Białystok w bezprecedensowym zdobyciu mistrzostwa Polski. Był jedną z głównych postaci sezonu 2023/24, w 39 meczach strzelił 11 goli i 7 asyst (we wszystkich rozgrywkach - red.). Trenował w Ruchu Chorzów, ale zanim dołączył do młodzieżowych zespołów aktualnych mistrzów Polski, zwrócił na siebie uwagę w Odrze Opole. Oprócz elementu defensywnego Wdowik wyróżnia się także znakomitymi stałymi fragmentami gry" - tak przedstawił Wdowika nowy klub. Dodano, że wziął już udział w pierwszych treningach z Bragą.

Co więcej, portugalski klub przedstawił warunki transferu zawodnika. Zapłacił za niego 1,5 mln euro (przy obecnym kursie 6,47 mln zł), a dodatkowe 200 tys. euro (ok. 863 tys. zł) zapisano w bonusach. Ponadto Jagiellonia zagwarantowała sobie 10 proc. z kwoty kolejnego transferu. Klauzula odstępnego w umowie reprezentanta Polski to aż 50 mln euro.

Jagiellonia Białystok pożegnała Bartłomieja Wdowika. "Dziękujemy za wszystko"

Transfer piłkarza potwierdzili również mistrzowie Polski. "Bartłomiej Wdowik nie jest już zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Boczny obrońca przeniósł się, na zasadzie transferu definitywnego, do portugalskiego zespołu SC Braga" - przekazano na oficjalnej stronie klubu. "Bartek, dziękujemy za wszystko! Powodzenia w przyszłości!" - dodano.

Bartłomiej Wdowik był piłkarzem Jagiellonii Białystok od stycznia 2020 r. W jej barwach rozegrał 119 meczów, strzelił 14 goli i zanotował 13 asyst.