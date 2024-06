Pierwszy transfer Papszuna do Rakowa stał się faktem!

Raków Częstochowa po nieudanym sezonie zakończonym na siódmym miejscu w ekstraklasie znów zatrudnił Marka Papszuna. Na razie stary-nowy trener zespołu skupił się wietrzeniu szatni i do tej pory klub tylko żegnał kolejnych zawodników. Odeszli już m.in. Vladan Kovacecić, Giannis Papanikolaou, Marcin Cebula i Adrian Gryszkiewicz, a kolejni zawodnicy są na wylocie. Teraz wreszcie przyszedł czas na transfery do klubu.

Pierwszy transfer Rakowa Częstochowa. Ściągnęli wychowanka znanego klubu

Już przed kilkoma dniami greckie media informowały, że bardzo bliski przejścia do Rakowa Częstochowa jest Vasilios Sourlis, a więc zawodnik greckiego z Asterasu Tripolis. Transfer wychowanka Olympiakosu Pireus miał być jedynie kwestią czasu i tak właśnie się stało.

"Liczba Greków w Rakowie musi się zgadzać!" - napisał klub w oficjalnym komunikacie transferowym, nawiązując do niedawnego odejścia Giannisa Papanikolaou. Dalej dowiadujemy się, że Vasilios Sourlis przenosi się do Częstochowy na zasadzie transferu definitywnego i podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Nowy pomocnik Rakowa w Olympiakosie nigdy nie zagrał, a od lata 2023 roku związany jest z Asterasem. Wcześniej był również wypożyczony do holenderskiej Fortuny Sittard. W zeszłym sezonie zapisał na koncie 16 spotkań greckiej w Super League i 3 w Pucharze Grecji. Nie zdobył gola, ani nie zaliczył asysty. Dodatkowo 21-latek jest także młodzieżowym reprezentantem swojego kraju.

- Interesowaliśmy się nim już od poprzedniego lata. W naszym schemacie gry będzie przeważnie grał na pozycji środkowego pomocnika. Vasilios łączy w sobie siłę, wielką gotowość do pojedynków fizycznych i ogromną determinację, co powoduje, że jest dobrze dopasowany do naszego DNA - powiedział dyrektor sportowy Rakowa Samuel Cardenas cytowany przez klub.

Raków Częstochowa pierwszym mecz w ekstraklasie rozegra 21 lipca na wyjeździe przeciwko Motorowi Lublin. Wcześniej zespół Marka Papszuna zagra sparingi ze Stalą Rzeszów, Puszczą Niepołomice, Maccabi Tel Awiw, Wieczystą Kraków, GKS-em Katowice i Omonią Nikozja.