Nitras atakuje Legię i Lecha. Znalazł nowy powód

Polskie kluby coraz bardziej inwestują w ośrodki szkoleniowe, które jednak nie zawsze znajdują się w tych samych miastach. Legia Warszawa od blisko czterech lat ma Legia Training Center, które znajduje się w Książenicach, które jest oddalone od Warszawy o około 30 kilometrów. Z kolei Lech Poznań swoje Centrum Badawczo-Rozwojowego wybudował we Wronkach.

Dlaczego w Hanowerze jest więcej boisk niż w polskich miastach? Sławomir Nitras skrytykował polskie kluby

Między innymi do tych dwóch klubów nawiązał minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, gdy w rozmowie z RMF FM został zapytany o liczbę pełnowymiarowych boisk w Warszawie. Prowadzący rozmowę Piotr Salak przytoczył, że w stolicy kraju jest ich tylko siedem, a w niemieckim Hanowerze aż 60.

- Proszę pamiętać, że to nie była decyzja moja, to nie była decyzja władz Warszawy, że np. Legia swoje centrum treningowe formalnie poza Warszawą. Ja pochodzę ze Szczecina, gdzie Pogoń takie centrum zbudowała w centrum miasta i my tych płyt mamy znacznie więcej - przytoczył Nitras.

- To są często decyzje pojedynczych klubów. Przypomnę, że ta infrastruktura jest budowana przy wsparciu pieniędzy budżetu państwa. Mnie się to nie podoba, szczerze mówiąc, że Mielec, Łódź, Poznań budują swoje najważniejsze ośrodki treningowe poza miastami, bo to utrudnia młodzieży, potencjalnym uczniom tych akademii, korzystanie z tej infrastuktury - podkreślił szef resortu sportu i turystyki.

Nitras został zapytany o to, czy takie decyzje klubów mogą wynikać z tego, że ceny gruntów są mniejsze poza miastami. - Pewnie tak, ale podejrzewam, że w Hanowerze grunty nie są tańsze niż w Warszawie. To jest polityka krótkowzroczna i uważam, że kluby powinny bardziej roztropnie się w tej kwestii zachowywać - podsumował.