Alarm w Legii Warszawa! Dwaj piłkarze wypadają już teraz

Legia Warszawa przystąpi do nowego sezonu jako brązowy medalista mistrzostw Polki. Wynik nie najgorszy, ale na taki klub to zdecydowanie zbyt mało. Kibice domagają się powrotu na szczyt ekstraklasy i odzyskania tytułu utraconego cztery lata temu. Pomóc ma w tym trener Goncalo Feio, który po zwolnieniu Kosty Runajicia rozpoczął rzetelną budowę zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice zarwali noc na lotnisku dla reprezentacji Polski. Symboliczne sceny na Okęciu

Fatalne wieści dla Legii Warszawa. Dwóch piłkarzy opuściło trening z urazem

Legia przebywa aktualnie na obozie w Austrii, gdzie przygotowuje się już zarówno do nadchodzących rozgrywek ekstraklasy, jak i zmagań w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Dwa dni temu rozegrała nawet pierwszy sparing, ale niespodziewanie poległa z Universitateą Craiovą 0:1. Kolejne złe wieści dla drużyny przekazał w środę serwis TVP Sport. "Jeden trening sprawił, że kadra może stać się na pewien czas uboższa o dwóch graczy" - przekazano.

Chodzi o obrońcę Radovana Pankova oraz Blaza Kramera. Ten pierwszy przedwcześnie opuścił murawę, trzymając się za mięsień czworogłowy. Bardzo szybko zaopiekowały się nim służby medyczne, ale i tak był zmuszony zakończyć trening, a potem wrócić do hotelu. Napastnikowi doskwierał za to problem z "dwójką", czyli mięśniem dwugłowym uda, przez który w spotkaniu z Holandią na Euro 2024 nie zagrał Robert Lewandowski. Sytuacja Słoweńca, mimo że nie był on w stanie dokończyć jednostki i opuszczał obiekt z opatrunkiem na nodze, wydaje się, że nie jest jednak tak poważna.

"Możliwe, że to kwestia związana z napięciem w mięśniach" - czytamy. Mimo wszystko obaj zawodnicy będą obserwowani w najbliższych godzinach. Nie można wykluczyć, że będą od teraz trenować wspólnie z innymi wracającymi do gry po kontuzjach piłkarzami: Patrykiem Kunem, Jurgenem Celhaką, Marco Burchem oraz Jakubem Żewłakowem.

Legia robi wszystko, co może, by w przyszłym sezonie odzyskać mistrzostwo Polski. Tym samym dołączyli do niej już m.in. Claude Goncalves, Kacper Chodyna czy Luquinhas, który wraca do Warszawy po dwóch latach przerwy. Mało tego drużyna, wypożyczyła też trzykrotnego króla strzelców szwajcarskiej Super League Jean-Pierre'a Nsame'a, a ponadto przedłużyła kontrakty z Thomasem Pekhartem czy Arturem Jędrzejczykiem.

Nowy sezon rozpocznie 20 lipca spotkaniem z Zagłębiem Lubin.