Buksa jest już krok od wielkiego powrotu. Transferowy hit klubu ekstraklasy

Debiut w ekstraklasie w wieku 16 lat, a następnie w wieku 18 lat transfer do Genoi, czyli klubu występującego na co dzień w Serie A. Tak wyglądała w 2021 roku kariera Aleksandra Buksy. To zwiastowało mu wielką karierę. Nie udało mu się jednak przebić we włoskim zespole, więc został wypożyczony najpierw do dwóch belgijskich klubów, a przed sezonem 2023/2024 do austriackiego WSG Tirol.

Aleksander Buksa blisko powrotu do ekstraklasy

Jednak przez rok nie podbił austriackich boisk. Aleksander Buksa rozegrał w poprzednim sezonie 29 meczów, w których zdobył zaledwie jedną bramkę i zanotował tylko jedną asystę. Tym samym znowu wrócił do Genoi, z którą wiąże go kontrakt do końca czerwca 2026 roku.

Okazuje się, że po trzech latach zagranicznych wojaży 21-latek wróci do rodzimej ligi. Portal Meczyki.pl poinformował, że Aleksander Buksa jest bardzo blisko przenosin do Górnika Zabrze i prawdopodobne jest, że będzie to transfer definitywny. "Sprawa jest naprawdę zaawansowana. Buksa przechodzi już nawet testy medyczne przed transferem" - czytamy w artykule.

Młodszy brat Adama Buksy może zostać już piątym transferem Górnika Zabrze przed sezonem 2024/2025. Do drużyny Jana Urbana dołączyli już hiszpańscy obrońcy Manu Sanchez i Josema, czeski pomocnik Patrik Hellebrand i bramkarz Filip Majchrowicz.

W poprzednim sezonie Górnik Zabrze zajął szóste miejsce w tabeli ekstraklasy i zaledwie sześciu "oczek" zabrakło mu do miejsca na podium. Kolejny sezon Górnik zainauguruje już w niedzielę 21 lipca w hicie pierwszej kolejki, jakim będzie starcie z Lechem Poznań na wyjeździe.