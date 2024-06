Rewolucja w Rakowie. Marek Papszun skreślił kolejnych trzech piłkarzy!

Sezon 2023/2024 był bardzo nieudany dla Rakowa Częstochowa. Obrońcy tytułu mistrza Polski zajęli dopiero siódme miejsce i nie zagrają w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Z posadą pożegnał się Dawid Szwarga, a jego następcą został Marek Papszun, który z zespołem z Częstochowy rozstał się rok temu po zdobyciu złotego medalu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Marek Papszun skreślił kolejnych trzech piłkarzy

W Rakowie będą spore zmiany w składzie. Na pierwszy obóz nie pojechali m.in. Sonny Kittel, Adnan Kovacević oraz Łukasz Zwoliński. - Portal Meczyki.pl ustalił, że Marek Papszun nie zabiera ze sobą trzech piłkarzy: Sonny’ego Kittela, Adnana Kovacevicia i Łukasza Zwolińskiego - czytamy na portalu.

O przyszłości Kittela Papszun wypowiedział się już na majowej konferencji prasowej. - Nie, nie widzę Sonnego Kittela w swoich planach, aczkolwiek dalej jest zawodnikiem klubu, więc zobaczymy. Ale mówię szczerze, że chciałbym zawodnika o innej charakterystyce na tej pozycji - przyznał szczerze Marek Papszun.

31-letni Niemiec do Rakowa trafił latem ubiegłego roku, podpisując kontrakt do 2026 roku. Zagrał jednak tylko jesienią, gromadząc 831 minut. Strzelił cztery gole i miał asystę. Zimą został wypożyczony do australijskiego Western Sydney.

Już w lutym nieoficjalnie mówiło się, że Adnan Kovacević też jest na wylocie w Częstochowie. W Rakowie w ubiegłym sezonie zagrał w 22 meczach, ale nie spełnił pokładanych w nim nadzieii.

Zawiódł też Zwoliński. W 38 spotkaniach zdobył osiem goli. - Teraz słyszymy, że piłkarz ma wolną rękę w poszukiwaniu klubu, a brak jego nazwiska na liście zabranych na obóz ma tylko zwiększyć presję, by poszukiwać sobie nowego pracodawcy - dodaje portal Meczyki.pl.

Wcześniej z Częstochowy odszedł podstawowy bramkarz - Vladan Kovacević, który wybrał ofertę mistrza Portugalii - Sportingu Lizbona.