Topowy bramkarz Ekstraklasy odchodzi za granicę! Zagra w mocnej lidze

Górnik Zabrze po znakomitej rundzie wiosennej zajął w sezonie 2023/24 wysokie szóste miejsce w Ekstraklasie, będąc lepszym niż ustępujący mistrz Raków Częstochowa. Zespół Jana Urbana jednak latem czekają zmiany, a potwierdzenie jednej z nich otrzymaliśmy we wtorek wieczorem.

Daniel Bielica opuszcza Górnika Zabrze i Ekstraklasę. Zagra w Eredivisie

Z Górnika Zabrze odejść zdecydował się jeden z najlepszych bramkarzy ubiegłego sezonu Ekstraklasy - Daniel Bielica. 25-latek miał za sobą bardzo dobry rok i zaliczył dziesięć kont, wielokrotnie ratując Górnikowi cenne punkty.

Bielica, któremu kontrakt wygasał z końcem czerwca, nie pozostanie jednak w drużynie Jana Urbana. Polski bramkarz zdecydował się przenieść za granicę, a konkretnie do Holandii. Podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok z beniaminkiem holenderskiej Eredivisie - NAC Breda.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z przybycia Daniela. To ambitny bramkarz o sporym wzroście, który mimo młodego wieku ma już na swoim koncie wiele meczów w trudnej lidze. Oczekujemy zatem, że Daniel szybko zaadaptuje się do poziomu Eredivisie - powiedział dyrektor techniczny Bredy Peter Maas. Co ciekawe, od niedawna w sztabie szkoleniowym beniaminka ligi holenderskiej jest polski trener Tomasz Kaczmarek.

Jak się okazuje, Górnik Zabrze walczył o pozostanie i przedłużenie kontraktu Bielicy. - Klub zaoferował nowy kontrakt Danielowi, jednak zdecydował się na kolejny krok w karierze i grę w lidze holenderskiej. Biały, trzymamy za Ciebie kciuki! - napisał rzecznik prasowy Górnika Mateusz Antczak.

Daniel Bielica wyjeżdża do Holandii po rozegraniu 78 meczów w Ekstraklasie (22 czyste konta), 33 w pierwszej lidze oraz 10 w Pucharze Polski. Za ostatni sezon został wyróżniony przez Ekstraklasę, znajdując się w gronie pięciu nominowanych do tytułu Bramkarza Sezonu.

Z Górnika odszedł też słowacki środkowy obrońca Michal Siplak, który prawdopodobnie trafi do Puszczy Niepołomice. Ponadto wszystko wskazuje, że zabrzanie nie przedłużą umowy z hiszpańskim pomocnikiem Danim Pacheco.