Media: Kolejny transfer Legii. Milion dolarów na stole

Legia Warszawa nie zwleka w letnim oknie transferowym. Dyrektor sportowy Jacek Zieliński szybko dokonuje wzmocnień, które mają stworzyć nowy zespół Goncalo Feio, pozbawiony niekwestionowanego lidera w ostatnich latach - Josue. Z doświadczonym portugalskim pomocnikiem Legia nie zdecydowała się przedłużyć kontraktu, a nie ulega wątpliwości, że bez niespełna 34-letniego zawodnika pozostaje spora wyrwa w ofensywie warszawskiej drużyny.

Z Legią już się związali jej dobry znajomy Brazylijczyk Luquinhas (Fortaleza), Kacper Chodyna (Zagłębie Lubin) i Portugalczyk Claude Goncalves (Łudogorec Razgrad). Ponadto na testach medycznych w Warszawie jest kameruński napastnik Jean Pierre Nsame z włoskiego Como.

Ale to nie wszystko, bo Legia finalizuje także transfer Boliwijczyka Roberto Carlosa Fernandeza, o którym mówiło się już w ostatnich dniach. Jak poinformował boliwijski dziennikarz Alex Cobo, warszawski klub doszedł do porozumienia z Boliwar La Paz w sprawie 25-letniego lewego wahadłowego, który ma być konkurencją dla występującego na tej pozycji Patryka Kuna. Za Boliwijczyka Legia ma zapłacić milion dolarów.

- Roberto Carlos Fernández zagra w Legii Warszawa. Źródła bliskie drużynie za pewnik przyjmują operację, która sprawi, że zawodnik reprezentacji Boliwii stanie się nowym piłkarzem Legii - napisał Cabo.

- Roberto Carlos Fernandez uzgodnił warunki kontraktu z Legią Warszawa. Jest też porozumienie z boliwijskim klubem Bolivar La Paz na poziomie miliona dolarów. Kluby wymieniają kontrakty - dodał z kolei Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl.

Roberto Carlos Fernandez do tej pory występował głównie we własnej ojczyźnie, ale ostatni sezon spędził w Rosji, w Baltice Kaliningrad. W 29 meczach zaliczył gola i cztery asysty. Na swoim koncie ma też 34 występy i bramkę w reprezentacji Boliwii, z którą przygotowuje się do Copa America, gdzie Boliwia zagra w grupie z USA, Panamą i Urugwajem.

Ostatni mecz w grupie Boliwijczycy mają zaplanowany 2 lipca, więc Fernandez do Legii dołączy nie wcześniej niż po tym spotkaniu.