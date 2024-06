Zaczęło się! Mistrz Polski zbroi się przed walką o Ligę Mistrzów

Jagiellonia Białystok rusza z kopyta z letnimi transferami. Jak informowaliśmy, mistrz Polski pozyska we wtorek 18-letniego skrzydłowego Lecha Poznań Filipa Wolskiego. Ale to nie wszystko, bo tego samego dnia Jaga powinna pozyskać dwóch kolejnych zawodników. Są to Lamine Diaby-Fadiga i Maksymilian Stryjek.

