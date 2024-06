Ależ bomba transferowa Legii. Znaleźli napastnika marzeń. 140 goli w lidze!

Legia Warszawa ma za sobą nieudany sezon, który zakończyła na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 59 punktów. Obecnie działacze skupiają się na budowie drużyny, która w nadchodzących rozgrywkach będzie mogła uzyskać lepsze rezultaty. Do klubu przenieśli się już Kacper Chodyna, Claude Goncalves i Luquinhas.

REKLAMA

Zobacz wideo Niby zwykła fontanna, ale co to?

Legia Warszawa blisko kolejnego transferu. To będzie hit

Na tym Legia nie zamierza się zatrzymywać. I jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, jest bardzo bliska przeprowadzenia transferowego hitu. Okazuje się, że do Warszawy ma trafić Jean Pierre Nsame z Como. "Słyszymy, że to transfer bardzo trudny do realizacji, ale dzięki długim negocjacjom dyrektora sportowego, Jacka Zielińskiego, jest już bliski zamknięcia" - czytamy w tekście. Testy medyczne zawodnika zaplanowane są na poniedziałek. Kameruńczyk ma zostać wypożyczony z możliwością wykupu za dwa miliony Euro.

Jean Pierre Nsame najlepsze lata kariery spędził w BSC Young Boys. Rozegrał w tym klubie łącznie 242 mecze, w których strzelił 140 goli. Trzykrotnie został królem strzelców szwajcarskiej ligi. Ma również za sobą występy w Lidze Mistrzów. Nsame jest także reprezentantem Kamerunu. W barwach narodowych wystąpił cztery razy i był kadrze na mistrzostwach świata 2022.

Napastnik zimą tego roku przeniósł się z BSC Young Boys do Como, które awansowało do Serie A. W ubiegłym sezonie rozegrał łącznie (liga szwajcarska, Liga Mistrzów, Serie B) 34 mecze, w których strzelił 12 goli i zaliczył cztery asysty.

Na tym transfery Legii wcale się nie kończą. Zdaniem Nicoli Schiry do Warszawy może trafić również Filip Jagiełło, który od 2019 roku występuje w Genoi. Polak ma za sobą tylko 13 meczów w Serie A, w których zanotował dwie asysty.