Sensacyjne wieści prosto z Włoch. Legia Warszawa sprowadzi Polaka z Serie A

Kibice Legii i tak mieli powody do radości po zakończeniu poprzedniego sezonu. Stołeczny klub nie zdobył wprawdzie mistrzostwa Polski, ale przynajmniej zajął miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Tym samym spisał się lepiej m.in. od Rakowa Częstochowa, czyli zeszłorocznego mistrza Polski.

Legia ściągnie pomocnika z Serie A? Polakowi nie wyszło we Włoszech

Trzecia drużyna minionego sezonu szykuje więc wzmocnienia. Do Legii już trafił Kacper Chodyna - do niedawna obrońca Zagłębia Lubin - ale również Claude Goncalves z Łudgorca, który ma być godnym następcą Bartosza Slisza oraz dobrze znany warszawskim kibicom Luquinhas, który będzie do Legii wypożyczony aż do końca przyszłego sezonu.

To jednak nie koniec. Włoski dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że Legia interesuje się Filipem Jagiełłą. Polak od 2019 roku jest zawodnikiem Genoa CFC.

"Legia Warszawa jest zainteresowana pomocnikiem Genui Filipem Jagiełłą. Trwają rozmowy" - napisał na Twitterze.

Jagiełło ma za sobą tylko 13 meczów w Serie A, w których zanotował dwie asysty. Aż 11 z nich zagrał w swoim pierwszym sezonie w tym klubie. Następnie występował przede wszystkim na poziomie Serie B, gdzie reprezentował barwy nie tylko Genoa CFC, ale również takich klubów jak Brescia oraz Spezia. W tej ostatniej drużynie spędził minioną rundę wiosenną. W 13 spotkaniach dla tego zespołu strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę.

Łącznie Jagiełło uzbierał aż 109 meczów na poziomie Serie B. Zdobył w nich 14 bramek, 10 razy asystował. W przeszłości reprezentował też Biało-Czerwone barwy na poziomie młodzieżowym. W 2019 roku zagrał na mistrzostwach Europy U-21, w których Polska wygrała z Belgią (3:2) oraz Włochami (1:0).

Legia Warszawa w pierwszej kolejce zagra z Zagłębiem Lubin. To były klub Filipa Jagiełły. W wywiadzie dla igol.pl z 2022 roku zapowiadał, że chciałby jeszcze kiedyś zagrać w Lubinie.