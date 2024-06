Raków czeka przebudowa. Wiadomo, co ze Szwargą. Oto plany Papszuna

Ostatni sezon był rozczarowujący dla Rakowa Częstochowa. Rywalizację w Ekstraklasie zespół spod Jasnej Góry zakończył na siódmym miejscu, a przecież rok wcześniej wywalczył mistrzostwo Polski. "Medaliki" rywalizowały także w europejskich pucharach, ale i tam nie udało się wyjść nawet z grupy. To poskutkowało decyzją o zwolnieniu Dawida Szwargi.

REKLAMA

Zobacz wideo Leszczyński: Jest niedosyt, ale we Wrocławiu wszyscy są zadowoleni

Media: Dawid Szwarga miał oferty z I ligi. Zostanie w sztabie Papszuna

W maju stało się jasne, że nowym-starym trenerem Rakowa zostanie Marek Papszun. Jego asystentem ma być... Szwarga. To oznacza powrót do sytuacji choćby z sezonu mistrzowskiego, kiedy to właśnie ten duet prowadził "Medaliki".

Jeśli chodzi o Szwargę, to miał on mieć oferty m.in. z pierwszoligowego ŁKS-u czy Wisły. Zdecydował się zostać w sztabie Papszuna. "Pojawiają się głosy, że to spora degradacja dla 33-letniego trenera, ale decyzja wydaje się mimo wszystko racjonalna i bezpieczna, bo ewentualne niepowodzenie w nowym klubie mogłoby bardzo mocno wyhamować jego rozwój i pewność siebie. Schodzi do cienia z myślą, aby z niego za jakiś czas wyjść. W klubie są bardzo zadowoleni, że zdecydował się zostać, bo to obu stronom może wyjść na dobre. Pod tym względem w Rakowie wracają niejako do ustawień fabrycznych. Szwarga za jakiś czas może się okazać dobrym trenerem w Ekstraklasie" - przekazał "Przegląd Sportowy".

Oto plany transferowe Rakowa. Jeden zawodnik na pewno nie odejdzie

Marek Papszun po powrocie do Częstochowy od razu zabrał się do pracy i wiadomo, że dojdzie do kilku zmian w kadrze drużyny. "Przegląd Sportowy" donosi o trzech możliwych transferach. "Udało nam się jednak ustalić, że oprócz bramkarza blisko transferu do Częstochowy jest trzech zawodników: prawy obrońca, środkowy pomocnik oraz napastnik. Na mówienie o nazwiskach na tym etapie jest oczywiście za wcześnie" - czytamy.

Choć nie wiadomo, kto dokładnie zespół wzmocni, to wiadomo, kto na pewno go nie opuści. Według źródła Ante Crnac na pewno nie zostanie sprzedany tego lata. "Raków przy swoich aspiracjach nie może sobie pozwolić na stratę jedynego będącego w formie napastnika" - zaznaczono.

Raków Częstochowa rywalizację w Ekstraklasie zainauguruje w niedzielę 21 lipca meczem z beniaminkiem - Motorem Lublin.