Kluby ekstraklasy wzbogacą się na Euro. I to jak! Znamy kwoty

Zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa Europy to nie tylko prestiż, ale również ogromne pieniądze. UEFA jako pulę nagród na turniej przewidziała aż 140 mln euro, czyli 10 milionów euro więcej niż w przypadku zmagań w 2021 roku. Spora część z tej kwoty zostanie przeznaczona dla klubów, które wysyłają na mistrzostwa swoich zawodników. Dzięki temu zarobią też kluby ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Powitanie piłkarzy Reprezentacji Polski

Ekstraklasa zarobi na Euro 2024. Ile dostaną polskie kluby za mistrzostwa Europy?

Zagraniczne kluby wysyłają na Euro 2024 wielu zawodników, a najliczniej reprezentowanym z nich będzie Manchester City. Mistrzów Anglii na turnieju reprezentować będzie aż 14 piłkarzy, a liczba ta przerasta nie tylko każdy z polskich klubów, ale całą ekstraklasę. Z najlepszej ligi w Polsce na turniej pojedzie ośmiu zawodników.

Trzech z nich - Bartosz Salamon, Kamil Grosicki i Taras Romanczuk reprezentować będą Polskę, Nika Kvekveskiri i Otar Kakabadze Gruzję, Miha Blazić i Erik Janza Słowenię, a Bogdan Racovitan jedzie z kadrą Rumunii. Dzięki obecności na turnieju każdy z ich klubów zarobi naprawdę pokaźne kwoty.

Konkretnie za każdego zawodnika kluby ekstraklasy zgarną co najmniej po 70 tysięcy euro. Wszystko dlatego, że każdy z piłkarzy na zgrupowaniu spędzi minimalnie 21 dni, a UEFA za każdy dzień przewidziała stawkę 3330 euro. Oczywiście kwoty mogą znacznie wzrosnąć, ponieważ każdy awans do kolejnej fazy turnieju oznacza więcej dni na zgrupowaniu. 1/8 finału to 85 tysięcy euro, a ćwierćfinał to już 105 tysięcy euro.

Najwięcej za samą fazę grupową zarobi Lech Poznań, który wysyła na mistrzostwa trzech zawodników i może liczyć na co najmniej 210 tysięcy euro. Reszta klubów ekstraklasy na razie zgarnie na pewno 70 tysięcy euro i do Lecha może zbliżyć się tylko awansami piłkarzy do kolejnej fazy.

Piłkarze ekstraklasy na Euro 2024 i minimalne zarobki dla klubów w euro:

Lech Poznań: Bartosz Salamon (Polska), Miha Blazić (Słowenia), Nika Kvekveskiri (Gruzja) - 210 tys.

Bartosz Salamon (Polska), Miha Blazić (Słowenia), Nika Kvekveskiri (Gruzja) - 210 tys. Pogoń Szczecin: Kamil Grosicki (Polska) - 70 tys.

Kamil Grosicki (Polska) - 70 tys. Cracovia: Otar Kakabadze (Gruzja) - 70 tys.

Otar Kakabadze (Gruzja) - 70 tys. Jagiellonia Białystok: Taras Romanczuk (Polska) - 70 tys.

Taras Romanczuk (Polska) - 70 tys. Raków Częstochowa: Bogdan Racovitan (Rumunia) - 70 tys.

Bogdan Racovitan (Rumunia) - 70 tys. Górnik Zabrze: Erik Janza (Słowenia) - 70 tys.

Euro 2024 rozpocznie się w piątek 14 czerwca o 21:00 w Monachium meczem Niemcy - Szkocja. Reprezentacja Polski pierwsze spotkanie na turnieju rozegra w niedzielę 16 czerwca o 15:00 przeciwko Holandii.