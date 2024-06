To nie koniec zmian w Legii Warszawa! Feio ruszył po Portugalczyka

Za Legią Warszawa niezbyt udany sezon w Ekstraklasie. Choć zespół ze stolicy zakończył rywalizację na podium i wywalczył awans do eliminacji do Ligi Konferencji Europy, to styl gry pozostawiał wiele do życzenia. Przed kolejnymi rozgrywkami w Warszawie może dojść do kilku zmian - także w sztabie szkoleniowym. Jak przekazała "Piłka Nożna", Goncalo Feio będzie miał nowego asystenta.

