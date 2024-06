Media: Gwiazda klubu ekstraklasy podjęła decyzję ws. transferu do Wieczystej

Wieczysta Kraków po wywalczeniu awansu do II ligi przeprowadza kadrową rewolucję. Niedawno pożegnała aż 20 piłkarzy, w tym Mateusza Maka, Macieja Jankowskiego czy Sasę Zivca. Ale trwają intensywne prace nad wypełnieniem tej luki. - Widzę, że Wieczysta już robi szturm na I ligę. Będzie ciekawie - pisał Zbigniew Boniek.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska ma mocne karty przed Euro 2024! "Objawienie, rewelacja"

Wieczysta Kraków szaleje na rynku transferowym. Wyciąga nawet piłkarzy z klubów ekstraklasy

Krakowianie sprowadzili Oskara Mielcarza (wypożyczenie ze Śląska Wrocław), Daniel Mikołajewskiego (wolny transfer, ostatnio Podbeskidzie Bielsko-Biała), Daniela Sandovala (wolny transfer, ostatnio Merida AD), a także dwóch graczy Radomiaka Radom - Michała Feliksa (ostatnie półtora roku spędził na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów) oraz Lisandro Semedo. I bardzo upodobali sobie radomski kierunek.

Od pewnego czasu spekulowało się o zainteresowaniu Wieczystej Dawidem Abramowiczem, podstawowym lewym obrońcą Radomiaka, o którego zabiegać mają także Piast Gliwice czy Puszcza Niepołomice. Piłkarz podjął już decyzję dotyczącą przyszłości.

Media: Dawid Abramowicz nie przejdzie do Wieczystej Kraków

Według ustaleń portalu Weszło 33-latek nie skusił się na ofertę beniaminka II ligi. "Defensor nie był zainteresowany przenosinami na trzeci szczebel rozgrywkowy i odrzucił propozycję drużyny z Krakowa" - przekazano.

To nie oznacza, że obrońca tego lata zostanie w Radomiaku. Jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc jeśli nie zdecyduje się go przedłużyć, dla klubu będzie to ostatnia szansa, aby porządnie zarobić na jego transferze. Jak już wspomniano, interesują się nim kluby z ekstraklasy.

W ostatnim sezonie Dawid Abramowicz wystąpił we wszystkich 35 meczach Radomiaka Radom. Udało mu się zdobyć dwie bramki i zaliczyć trzy asysty.