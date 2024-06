Przyszłość gwiazdy Legii wyjaśniona. To tam będzie grać w przyszłym sezonie

Legia Warszawa ma za sobą niezły sezon w europejskich pucharach, gdzie dotarła do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Gorzej był w Ekstraklasie, w której Legia zajęła dopiero trzecie miejsce. Brak mistrzostwa kraju już trzeci rok z rzędu to klęska, w biurach trwa podejmowanie ważnych decyzji w kwestii kadry na kolejne rozgrywki.

Legia Warszawa podjęła decyzję w sprawie Thomasa Pekharta. "Wydawało się, że sprawa upadnie"

Dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński podjął już kilka trudnych decyzji i po sezonie pożegnał już m.in. Josue oraz mniej ważnych dla klub Yuriego Ribeiro, Gila Diasa czy Qendrima Zybę. Przyszłość wielu zawodników wciąż pozostaje niejasna, ale najwyraźniej do tej grupy nie należy już Thomas Pekhart.

Kontrakt czeskiego napastnika wygasa 30 czerwca i pojawiały się informacje o tym, że może on opuścić Legię. Teraz portal Legia.net donosi jednak, że 35-latek pozostanie w Warszawie na kolejny rok. "Doszedł do porozumienia z klubem w kwestii nowej rocznej umowy, na nieco niższych warunkach finansowych niż do tej pory" - czytamy.

"Na kontrakcie brakowało jednak podpisu członka zarządu. W pewnym momencie wydawało się, że sprawa upadnie, obecnie Pekhart jest jednak bliżej pozostania w Legii. Sprawa zostanie dokończona po urlopie piłkarza" - dodaje źródło.

Pekhart mimo wieku wciąż może być dla Legii ważną postacią, co udowodnił w poprzednim sezonie. Rozegrał w nim 38 meczów, w których zdobył 13 goli i dopisał dwie asysty. Jego pobyt w Legii trwa od 2020 roku z przerwą na roczny kontrakt z tureckim Gaziantepem od lata 2022 roku do stycznia 2023 roku. Łącznie Czech w Legii zagrał 144 razy, zdobył 58 goli i zaliczył 14 asyst.

Według medialnych doniesień Legia planuje przeprowadzić sporo letnich transferów. Na celowniku klubu z Warszawy pozostają m.in. Filip Jagiełło, Tomasz Pieńko, Kacper Chodyna i kilku zawodników zza granicy. Dyrektor Jacek Zieliński ma do dyspozycji 2,5 miliona euro na transfery.