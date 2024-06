Potężny zjazd piłkarza Legii. A już liczyli miliony z jego transferu

Tobiasz po prostu nie prezentował formy, której oczekuje się od bramkarza czołowego polskiego klubu. Często popełniał błędy, a zdarzało się, że spektakularne. Największa krytyka spadła na niego po przegranym dwumeczu z Molde w Lidze Konferencji Europy (2:3, 0:3).

Fatalny rok Tobiasza. Znany portal reaguje

I choć bramkarza Legii wsparł po tym meczu nawet selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz, to Kosta Runjaić zdecydował się posadzić Tobiasza na ławce rezerwowych. Golkiperowi poważne pomyłki zdarzały się nawet w trzecioligowych rezerwach. Jego pozycja nie zmieniła się również po zwolnieniu trenera. Goncalo Feio dał mu szansę dopiero w trzech ostatnich meczach zeszłego sezonu.

Fatalna dyspozycja, a następnie długa przerwa od gry oddaliły Tobiasza od zagranicznego transferu, na który jeszcze jakiś czas temu liczyła Legia. Obecnie trudno sobie wyobrazić, żeby stołeczny klub otrzymał 5-7 milionów euro za sprzedaż golkipera - a o takiej kwocie mówił w lutym 2023 roku dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

W czerwcu 2023 roku branżowy portal "Transfermarkt" wyceniał Tobiasza na 5,5 milionów euro. W kolejnych miesiącach wartość golkipera regularnie jednak spadała. W piątek 7 czerwca serwis dokonał kolejnej aktualizacji poświęconej zawodnikom ekstraklasy. Według "Transfermarktu" Tobiasz jest obecnie wart zaledwie 800 tysięcy euro. Najmniej od kiedy wrócił z wypożyczenia do Stomilu Olsztyn.

Czy Goncalo Feio odbuduje wciąż młodego golkipera? Legia w przyszłym sezonie znów zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Jeżeli awansuje do tych rozgrywek, to dla Kacpra Tobiasza będzie to najlepsze możliwe okno wystawowe - pod warunkiem że nie powtórzy takich występów jak z Molde.

Wartość Kacpra Tobiasza wg. "Transfermarkt.de":