Rozbiór ekstraklasowego klubu trwa. Oficjalnie. Kolejny cios

- To wyjątkowy dla mnie dzień, bardzo wzruszający, ale postaram się być twardy. Pełnię funkcję prezesa zarządu, jednoosobowego zarządu. Często podejmuję decyzje, które są obarczone ryzykiem finansowym. Wszystko w ramach zgodności z prawem. Nie wyobrażam pełnić tej funkcji w otoczeniu, w którym nie mam pełnego poparcia i zaufania ze strony właściciela. Dlatego podjąłem decyzję o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska ze skutkiem na dzień 7 czerwca bieżącego roku - takimi słowami z klubem żegnał się dotychczasowy prezes klubu Łukasz Jabłoński.

Rozbiór trwa. Kolejne odejście z Korony

To jednak nie koniec problemów kielczan. Według informacji portalu Weszło z klubem ma pożegnać się także dyrektor sportowy Paweł Golański. To doniesienia, które mogą martwić kibiców. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że to osoba odpowiedzialna za konstruowanie kadry zespołu.

Ta w ostatnich dniach także jest stopniowo uszczuplana. Najpierw potwierdzone zostało odejście Jakuba Łukowskiego. Zawodnik w zakończonym sezonie głównie leczył kontuzję, ale wcześniej był liderem Korony. Jego umowa nie została przedłużona, a z okazji skorzystał Widzew, który już zaprezentował go jako swojego piłkarza.

W Kielcach nie zobaczymy już także Jacka Podgórskiego. Kontrakt pomocnika - tak jak w przypadku Łukowskiego - nie został przedłużony. W piątek potwierdzono trzecie odejście.

Z województwem świętokrzyskim żegna się także Bartosz Kwiecień, który w nowym sezonie reprezentować będzie barwy pierwszoligowej Miedzi Legnica.

Te transfery, a także brak ruchów przychodzących sprawiają, że kibice w Kielcach z niepewnością mogą spoglądać na nadchodzący sezon. W czwartek ogłoszono terminarz nowych rozgrywek. Ten nie okazał się być łaskawy dla Korony. W pierwszych dwóch kolejkach zawodnicy Kamila Kuzery zagrają z Pogonią Szczecin i Legią Warszawa.