Trzęsienie ziemi na samym szczycie klubu Ekstraklasy! Osiągnęli historyczny wynik

Za Puszczą Niepołomice najlepsze lata w historii klubu. Na stulecie istnienia Puszcza po raz pierwszy w historii zdołała awansować do ekstraklasy, a w swoim premierowym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej, w przeciwieństwie do innych beniaminków, zdołała się utrzymać. Co więcej, rozgrywki ostatecznie ukończyła na dwunastej pozycji z dorobkiem 40 punktów. Wyżej m.in. od Cracovii, Radomiaka Radom czy Korony Kielce.

Wielka zmiana w Puszczy Niepołomice. Prezes klubu rezygnuje. "Potrzebuję oddechu"

Przygotowania do nowego sezonu "Żubry" rozpoczynają jednak od odejścia swojej kluczowej postaci. Prezes miejskiej spółki Niepołomicki Sport SA, zarządzającej stowarzyszeniem MKS Puszcza Niepołomice, Marek Bartoszek zdecydował się w czwartek na rezygnację z pełnionej funkcji.

Bartoszek ogłosił tę decyzję poprzez oświadczenie na stronie klubowej i w mediach społecznościowych. Poinformował w nim m.in., że o rezygnacji myślał już zimą, jednak z klubem uznał, że wspólnie dokończy misję "Utrzymanie".

- Ostatnie trzy lata – będące jednocześnie początkiem miejskiej spółki Niepołomicki Sport to dla mnie czas najpoważniejszego zawodowego wyzwania jakim było budowanie struktur nowego gminnego podmiotu, zarządzanie sekcją piłkarską, akademią i obiektami sportowymi ze Stadionem Miejskim na czele. Wypracowany w klubie model i podział kompetencji sprawiał, że główną orbitą mojej pracy było funkcjonowanie pierwszego zespołu Żubrów. Utrzymanie w pierwszej lidze, niespodziewany awans na stulecie ostatnio utrzymanie w piłkarskiej elicie to wymarzone podsumowanie tego okresu - napisał Marek Bartoszek. - To też czas ogromnego stresu, presji i odpowiedzialności za Puszczę, jej pracowników i ich rodziny, bo każdego dnia staraliśmy się robić wszystko, żeby Niepołomice były dumne ze swojego Klubu, który w kolejnych miesiącach zaskakiwał piłkarskich ekspertów.

- Podczas przerwy zimowej przekazałem najważniejszym i najbardziej zaufanym osobom wpierającym moją pracę w Klubie, że potrzebuję oddechu, świeżego spojrzenia, złapania dystansu i pewnej zmiany. Odpowiedzialnie postanowiliśmy wstrzymać się z jakimikolwiek decyzjami i komunikacją w tym zakresie do zakończenia sezonu, bo mieliśmy zadanie do wykonania – utrzymać się w Ekstraklasie. Ucinając wszelkie spekulacje, nikt się z nikim nie poróżnił, nikt niczego nie wymusił, a wsparcie jakie otrzymałem w tym czasie od Burmistrza Romana Ptaka, Prezesów: Jarosława Pieprzycy i Janusza Karasińskiego udowodniło mi po raz kolejny, że nie ma przypadku w tym, że Ludzie (relacje z nimi i zaufanie) są kluczowi w sukcesie jaki nasz Klub osiągnął - dodał prezes Puszczy. - Te trzy lata to ogromny bagaż doświadczeń, nieprzespanych nocy i nieustającej presji – o czym najmocniej przekonała się moja najbliższa Rodzina, ale przede wszystkim satysfakcji z końcowego rezultatu.

Bartoszek zasugerował jednak, że pozostanie w klubie w innej roli. - Puszcza jest jak magnes i wiele wskazuje na to, że po zmianach zarządczych dalej będzie tutaj dla mnie miejsce. Zwłaszcza, że nadal mamy tu sporo do zrobienia i wiele do wygrania - zaznaczył.

Nowy sezon 2024/25 Puszcza Niepołomice zacznie od wyzwania najtrudniejszego z możliwych. W 1. kolejce ekstraklasy "Żubry" zagrają na wyjeździe z mistrzem Jagiellonią Białystok. Ten mecz zostanie rozegrany w piątek 19 lipca, najpewniej o godzinie 18:00.