Media: Polski ekstraklasowicz chce piłkarza Liverpoolu

Cracovia zakończyła poprzedni sezon Ekstraklasy na 13. miejscu, zdobywając 39 punktów - to o dwa więcej od Warty Poznań, która ostatecznie spadła z ligi. Dzięki utrzymaniu w Ekstraklasie trenerem Cracovii na kolejny sezon pozostał Dawid Kroczek. "Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia, mimo że trener miał też oferty z innych klubów" - przekazał Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii.

Przy okazji zakończenia sezonu Cracovia ogłosiła też, że z klubu odejdzie pięciu zawodników. Chodzi o Cornela Rapę, Davida Jablonsky'ego, Adama Wilka, Lukasa Hrosso i Eneo Bitriego. W przypadku tego ostatniego Cracovia nie zdecydowała się na wykup po zakończeniu wypożyczenia z norweskiej Valerengi, natomiast u reszty kontrakty wygasają z końcem czerwca br. i nie zostaną przedłużone. A jakie są plany transferowe Cracovii?

Bramkarz Liverpoolu w Cracovii? Znalazł się na liście życzeń

O tym szerzej pisze portal meczyki.pl. Jedną z pozycji wymagających wzmocnienia latem jest pozycja bramkarza. Tam jedynie pozostał Sebastian Madejski, więc klub szuka dla niego konkurenta. Z informacji wspomnianego źródła wynika, że Cracovia zainteresowała się 20-letnim Fabianem Mrozkiem z Liverpoolu. W tym przypadku klub chciał wypożyczyć bramkarza z opcją wykupu po zakończeniu sezonu. Na ten moment taki ruch wydaje się mało prawdopodobny, ponieważ nie toczą się zaawansowane negocjacje między klubami.

Mrozek zagrał 17 meczów w poprzednim sezonie i zachował pięć czystych kont. Bramkarz występował w zespole Liverpoolu do lat 21, ale pojawiał się też w kadrze pierwszego zespołu, czy to przy okazji meczów Ligi Europy, czy spotkań Premier League. Mrozek trafił do Liverpoolu latem 2020 r. za 285 tys. euro z FC Wrocław Academy, a wcześniej grał też w zespołach młodzieżowych MKS-u Kluczbork. Warto dodać, że Mrozek w marcu został nominowany do nagrody piłkarza miesiąca w Premier League 2.

"Meczyki" dodają, że Mrozek nie był i nie jest jedynym kandydatem rozpatrywanym przez Cracovię w kontekście zwiększenia rywalizacji na pozycji bramkarza. Na liście jest też Maciej Kikolski z Legii Warszawa, który spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu w GKS-ie Tychy - tam zanotował 12 czystych kont w 34 meczach. Kikolskim interesuje się też Stal Mielec, która widzi w nim następcę Mateusza Kochalskiego.

Pozostałe nazwiska rozpatrywane przez Cracovię to Filip Bednarek (Lech Poznań) oraz Jakub Szumski (Samsunspor). Bednarek ma ważną umowę z Lechem do końca czerwca przyszłego roku, natomiast Szumski będzie dostępny bez kwoty odstępnego ze względu na wygasający kontrakt z zespołem z Turcji. Dawniej Szumski grał m.in. w barwach Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa czy Zagłębia Sosnowiec.

Cracovia rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy od meczu na własnym stadionie z Piastem Gliwice. Pierwsza kolejka w polskiej lidze odbędzie się w dniach 19-22 lipca br.