Legia Warszawa szykuje transferowy hit! "Rozglądają się" za Polakiem z Serie A

Legia Warszawa ma za sobą nieudany sezon, który zakończyła na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 59 punktów. Obecnie działacze skupiają się na budowie drużyny, która w nadchodzących rozgrywkach będzie mogła uzyskać lepsze rezultaty. Pierwszym transferem ma być Kacper Chodyna. - Legia wykorzystała klauzulę Kacpra Chodyny. Biła się o niego z Rakowem Częstochowa - powiedział Tomasz Włodarczyk.

REKLAMA

Zobacz wideo Transferowy hit reprezentanta Polski? Ależ słowa o Jose Mourinho

Legia może ściągnąć piłkarza z Serie A

Na tym Legia nie zamierza się jednak zatrzymywać. Jak poinformował portal Meczyki.pl, do stołecznego klubu może trafić Filip Jagiełło, którym działacze interesowali się już kilka miesięcy temu. "Na razie nie ma jeszcze konkretów, ale Legia ma go na swojej liście. Słyszymy, że w stolicy rozglądają się mocno za Polakami" - czytamy.

Filip Jagiełło od 2019 roku występuje w Genoi. Polak miał problemy z regularną grą w tym klubie i do tej pory rozegrał łącznie 51 meczów. Był wypożyczany najpierw do Brescii, a w ubiegłym sezonie do Spezii. Rozegrał tam 13 spotkań, w których strzelił jednego gola i zaliczył tyle samo asyst. Jego kontrakt wygasa w przyszłym roku i wydaje się, że Genoa nie będzie chciała go przedłużyć i skupi się na sprzedaży Polaka.

W kontekście kolejnych transferów Legii wspomniane źródło zapewniło, że pewne jest przyjście Luquinhasa i Claude'a Goncalvesa. Szczególnie transfer tego drugiego stał się ostatnio wątpliwy po doniesieniach z Bułgarii.

Nowy sezon ekstraklasy wystartuje już w połowie lipca. Legia Warszawa w pierwszej kolejce podejmie na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Następnie czeka ją wyjazd do Kielc na spotkanie z miejscową Koroną.