Klamka zapadła. Legia podjęła ostateczną decyzję ws. Jędrzejczyka

"JOSUE. KAPITAN. LIDER. Dziękujemy za wszystko Kapitanie!" - tymi słowami stołeczny klub kilkanaście dni temu pożegnał Josue. Kapitan to nie jedyny piłkarz, który latem opuści Legię. Z Warszawą pożegnali się też Yuri Ribeiro, Gil Dias i Quendrim Zyba. Żaden z nich nie był jednak tak wyrazisty oraz nie pełnił tak ważnej roli w Legii jak Josue. Legia pracuje także nad wzmocnieniami.

Artur Jędrzejczyk zostaje w Legii!

W środę wczesnym popołudniem portal Legia.Net poinformował o przedłużeniu umowy z jedną z legend warszawskiego klubu - Arturem Jędrzejczyk. Wieloletni Legionista związał się z zespołem kontraktem do końca sezonu 2024/25.

Jak donosi portal, w rozmowach między piłkarzem a Legią nie uczestniczył agent zawodnika. "Obie strony co roku mają siadać przy stole i decydować co dalej. W rozmowach z klubem, podobnie jak rok temu, nie brał udziału menedżer zawodnika, Mariusz Piekarski, który uznał, że obie strony znają się doskonale i jego obecność nie jest potrzebna" - czytamy.

Artur Jędrzejczyk to niekwestionowana legenda klubu z Łazienkowskiej. W jego barwach rozegrał już 380 spotkań, co czyni go piątym piłkarzem z największą liczbą występów w klasyfikacji wszech czasów. Wyprzedzają go: Kazimierz Deyna (388), Miroslav Radović (391), Jacek Zieliński (404) i Lucjan Brychczy (452). W minionym sezonie były reprezentant Polski rozegrał łącznie 35 spotkań.

36-letni obrońca sięgnął z Legią po sześć tytułów mistrza Polski, pięć Pucharów Polski oraz jeden Superpuchar. Wielokrotnie występował także z Legią w europejskich pucharach. Kolejna okazja już latem - warszawianie wezmą udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.