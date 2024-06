Nieoczekiwany zwrot ws. transferu marzeń Legii. Chodzi o złoty strzał Zielińskiego

Od czasu zimowego transferu Bartosza Slisza do Atlanty United Legia Warszawa cierpiała z powodu braku klasowego defensywnego pomocnika. W kwietniu dyrektor sportowy klubu Jacek Zieliński zapewnił, że tego lata do Legii trafi godny następca. Mowa o Claudzie Goncalvesie z Łudogorca Razgrad, któremu za niespełna miesiąc wygasa kontrakt. Okazuje się jednak, że w jego przypadku doszło do nagłego zwrotu akcji.

