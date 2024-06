Legia chce 33-krotnego reprezentanta kraju. Przed chwilą grał w Rosji

Wymagająca wzmocnień po dość słabym sezonie Legia Warszawa, kontynuuje swoje poszukiwania na transferowym rynku. Stołeczny klub łączony był m.in. z Arkadiuszem Recą ze Spezii, skrzydłowym niemieckiego Elversberga Jannikiem Rocheltem, czy też z królem strzelców ekstraklasy Erikiem Exposito. Póki co jednak nikt do warszawian nie dołączył, za to klub rozstał się już z Josue, Yurim Ribeiro, Qendrimem Zybą i Gilem Diasem.

Reprezentant kraju wzmocni Legię?

Teraz do listy potencjalnych celów Legii dołączył kolejny zawodnik. To reprezentant Boliwii Roberto Fernandez. Gra na pozycji lewego obrońcy lub wahadłowego. Większość dotychczasowej kariery spędził w ojczyźnie, gdzie na koncie ma ponad 100 meczów w tamtejszej ekstraklasie. Jednak posiada także europejskie doświadczenia. Grał w trzeciej lidze hiszpańskiej oraz w... Rosji. I nie chodzi tu o czasy sprzed wojny na Ukrainie, tylko o poprzedni sezon, który spędził w Baltice Kaliningrad. Rozegrał 29 spotkań w lidze rosyjskiej (gol i cztery asysty). Doszedł też ze swoją drużyną do finału Pucharu Rosji, gdzie Baltika przegrała 1:2 z Zenitem Sankt Petersburg.

Legia szybko sfinalizuje transakcję?

Legia, negocjując sprowadzenie Fernandeza, nie musi jednak rozmawiać z Rosjanami, gdyż Boliwijczyk był tam jedynie wypożyczony z Bolivar La Paz. To właśnie temu klubowi, zgodnie z doniesieniami tamtejszego portalu Futbol.unitel.bo, warszawianie mieli zaoferować 800 tysięcy dolarów. Fernandez miałby podpisać 3-letni kontrakt.

Sam zawodnik wkrótce weźmie udział w zgrupowaniu swojej kadry narodowej, która zagra sparingi kolejno z Ekwadorem i Kolumbią (13 i 15 czerwca). Zaś 24 czerwca rozpoczną zmagania w Copa America, w grupie mierząc się z USA, Urugwajem oraz Panamą. Fernandez to podstawowy gracz swojej kadry narodowej, w której uzbierał już 33 mecze.