Ofensywa transferowa wicemistrza Polski! "Ogromna szansa"

Śląsk Wrocław kapitalnie spisał się w rundzie jesiennej ekstraklasy i zakończył ją na pozycji lidera. Od początku roku znajdował się jednak w głębokim kryzysie, gdyż w siedmiu spotkaniach zanotował tylko jedno zwycięstwo. Mało tego słabą formę utrzymywał aż do końcówki kwietnia, a w 11 starciach zdobył zaledwie 10 pkt. Mimo kapitalnego finiszu, podczas którego wygrał cztery mecze z rzędu, to nie udało się wyprzedzić Jagiellonii Białystok i zakończył finalnie rozgrywki na drugiej lokacie.

Śląsk Wrocław dopiął kolejny transfer. Solidny rywal dla Leszczyńskiego

Nie ma co rozpamiętywać tego, co nie wyszło, gdyż przed zespołem kolejne wyzwania. 19 czerwca pozna rywala, z którym zmierzy się w II rundzie el. LKE (I mecz - 25 lipca, rewanż - 1 sierpnia), a za nieco ponad miesiąc (19-21 lipca) rozpocznie zmagania w ekstraklasie. Aby powtórzyć sukces z zakończonego sezonu, nie ma wątpliwości, że potrzebne są transfery.

Śląsk Wrocław poinformował we wtorek, że jego nowym piłkarzem został Tomasz Loska, z którym podpisano dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Tym samym bramkarz po czterech latach opuszcza Bruk-Bet Termalikę Nieciecza, do której przeniósł się w 2020 roku z Górnika Zabrze. Ma on w przeszłości dwa występy w reprezentacji Polski U21 za kadencji Czesława Michniewicza. - Dla mnie to ogromna szansa, by powrócić do Ekstraklasy. Bez wahania przyjechałem podpisać umowę. David Balda i Maciej Sikorski kontaktowali się ze mną i udało się - skwitował Loska.

Na ten moment nie wiadomo, jaka będzie jego pozycja w zespole, ale o wyjściowy skład będzie mu bardzo trudno. Podstawowym bramkarzem jest przecież Rafał Leszczyński, który był nominowany do grona najlepszych w ubiegłym sezonie. Mało tego z wypożyczenia do Rakowa wraca Kacper Trelowski.

To nie pierwszy transfer Śląska w letnim okienku transferowym. Jak dotąd sprowadzono już do drużyny Serafina Szotę z Widzewa Łódź, Simona Schieracka z młodzieżówki RB Lipsk oraz wykupiono obrońcę Simeona Petrova z CSKA Sofia. Poza tym nie można wykluczyć, że zostaną w niej Matias Nahuel oraz... Erik Exposito, którego odejście było już przesądzone. - Hiszpan wciąż zastanawia się na temat swojej przyszłości - oznajmił TVP Sport.

Okazuje się, że na tym władze klubu nie chcą poprzestać, gdyż niedawno informowaliśmy, że na ich liście życzeń znalazł się piłkarz, który rok temu wyjechał za granicę - Mateusz Kowalczyk. Wiele wskazuje jednak na to, że szybko zdecyduje się na powrót do Polski.