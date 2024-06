Media: Legia walczy o nowego napastnika. Oferta odrzucona

Legia Warszawa jest jednym z czterech klubów, obok Jagiellonii Białystok, Śląska Wrocław i Wisły Kraków, który będzie reprezentował Polskę w europejskich pucharach. Zespół, którego trenerem jest Goncalo Feio, zajął trzecie miejsce na koniec sezonu. Teraz w Legii dochodzi do sporych zmian w kadrze, ponieważ klub zdecydował o nieprzedłużaniu kontraktów z Josue i Yurim Ribeiro. Jeśli wierzyć doniesieniom z mediów, to niebawem do Legii trafi Claude Goncalves (Łudogorec Razgrad), Luquinhas (Fortaleza, wypożyczenie) i Kacper Chodyna (Zagłębie Lubin).

W kontekście Legii przy informacjach transferowych pojawia się mnóstwo nazwisk. Przez ostatnie dni z transferem do stołecznego klubu łączony był m.in. Arkadiusz Reca (Spezia Calcio), Erik Exposito (Śląsk Wrocław), Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin) czy Benjamin Kallman (Cracovia).

Napastnik z Ligue 2 chce trafić do Legii. Pierwsza oferta odrzucona

Innym zawodnikiem, o którym pisze się w kontekście transferu do Legii, jest Migouel Alfarela z drugoligowej Bastii. Pierwsze informacje o tym piłkarzu pojawiły się 29 maja na portalu weszlo.com. Alfarela strzelił 12 goli i zaliczył dwie asysty w 37 meczach w poprzednim sezonie, i ma tylko rok do końca kontraktu. "Legia musiałaby się liczyć z wydatkiem rzędu 700 tys. euro. Jest to w jej zasięgu. Łatwiejsze powinno być porozumienie z samym piłkarzem. W razie czego można go też ustawiać na boku ataku lub jako cofniętego napastnika. Nie jest przywiązany do pozycji tzw. dziewiątki" - mogliśmy przeczytać w artykule.

Teraz nowe wieści w tej sprawie podaje portal footmercato.net. Z informacji tego portalu wynika, że Legia wysłała Bastii pierwszą ofertę za Alfarelę, ale ta została odrzucona. Legia się nie zraża i wkrótce wyśle Francuzom drugą ofertę. Co istotne, sam piłkarz chce przejść do Legii, grać w Ekstraklasie od nowego sezonu i liczy na to, że oba kluby dojdą do porozumienia.

Alfarela jest wychowankiem Le Havre, dla którego grał do lipca 2018 r. Potem reprezentował barwy ESM Gonfreville (2018-2019), FC Annecy (2019-2021) i Paris FC (2021-2022). Napastnik trafił do Bastii latem zeszłego roku za nieokreśloną kwotę. Bastia zajęła 12. miejsce w poprzednim sezonie i straciła dziewięć punktów do miejsca barażowego o awans do Ligue 1. Ostatecznie awans z Ligue 2 wywalczyło AJ Auxerre, Angers oraz Saint-Etienne.

Obecnie w kadrze Legii znajduje się czterech napastników: Marc Gual, Blaz Kramer, Maciej Rosołek oraz Tomas Pekhart.