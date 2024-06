To już oficjalne. "Transfer numer 1 stał się faktem"

Jakub Łukowski w Koronie Kielce grał od zimy 2021 roku i już po pół roku wywalczył z klubem awans do ekstraklasy. W rozgrywkach 2022/23 był najlepszym zawodnikiem Korony - w 35 meczach zdołał zdobyć 12 bramek i zaliczył jedną asystę. W minionym sezonie za bardzo nie pomógł drużynie, bo już w sierpniu zerwał więzadło krzyżowe w lewej nodze.

Jakub Łukowski odszedł z Korony Kielce. Transfer wewnątrz ekstraklasy

Przez kontuzję Łukowski nie był dostępny dla trenera od czwartej kolejki ekstraklasy i nie grał od sierpnia aż do kwietnia. Wrócił dopiero w 27. kolejce ligowej i do końca sezonu zdołał jeszcze zaliczyć sześć meczów. Łącznie zakończył rozgrywki z dziewięcioma występami, ale bez gola lub asysty i z jedną żółtą kartką. Jego Korona zajęła w minionym sezonie 14. miejsce w ekstraklasie, utrzymanie uratowała w ostatniej kolejce.

Kontrakt 28-latka obowiązywał do 30 czerwca i wiadomo już, że nie zostanie przedłużony. "Jakub Łukowski odchodzi z Korony Kielce" - czytamy w komunikacie klubu z wtorku 4 czerwca. Skrzydłowy w Kielcach rozegrał łącznie 97 meczów, w których zdobył 27 bramek i zaliczył sześć asyst.

Tuż po tym ogłoszeniu dowiedzieliśmy się, że zawodnik wciąż będzie grał w ekstraklasie. "Transfer numer 1 stał się faktem - Jakub Łukowski piłkarzem Widzewa" - czytamy w komunikacie Widzewa Łódź, z którym Łukowski związał się kontraktem do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Łódzki klub zakończone niedawno rozgrywki zakończył na dziewiątej pozycji w tabeli.

- Wybrałem Widzew, bo przedstawiono mi konkretny plan na rozwój mój i całej drużyny, który zakłada nawiązanie do najlepszych lat z przeszłości Klubu. Widzew to wielki Klub, ma piękną historię i to miało duże znaczenie, ale podobała mi się również determinacja władz, aby mnie ściągnąć - powiedział Łukowski w pierwszej rozmowie z klubowymi mediami.

Łukowski już w przeszłości mógł trafić do Widzewa, ale transfer upadł na ostatnim etapie negocjacji. 28-latek zagrał już w ekstraklasie 85 meczów, w których zdobył 14 goli i zaliczył dwie asysty. Kolejny sezon ekstraklasy ruszy tydzień po zakończeniu Euro 2024. Pierwszą kolejkę ligową zaplanowano na 20 i 21 lipca 2024 roku.