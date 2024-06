Rekordowy transfer gwiazdy Ekstraklasy przesądzony. Romano potwierdza

Choć jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się to niemożliwe, Marek Papszun wraca do Rakowa Częstochowa. Na stanowisku zastępuje Dawida Szwargę, który pomimo wcześniejszych deklaracji Michała Świerczewskiego został zwolniony. Mistrzowie Polski z sezonu 2022/23 mogą przystąpić do rozgrywek poważnie osłabieni. Chodzi o potencjalne odejście jednej z największych gwiazd.

Transfer z Rakowa przesądzony. Romano ogłasza

Od kilku dni w przestrzeni medialnej gości temat odejścia Vladana Kovacevicia. Bośniackim golkiperem zainteresowany ma być Sporting CP. Jeszcze przed rokiem spekulowano o jego transferze do innego klubu z Lizbony - Benfiki. Wydaje się, że w końcu faktycznie zakotwiczy w Portugalii, ale nie na Estadio da Luz, a na Estadio Jose Alvalade.

Informacje o jego możliwym transferze podawał "Record", który donosił o transferze wartym 4,8 miliona euro, a także 1,2 miliona zawartych w bonusach. Raków miałby mieć również zagwarantowane 10 procent z kolejnego transferu Bośniaka.

Transfer zdaje się być przesądzony. Donosi o nim sam Fabrizio Romano - znany włoski dziennikarz "Sky Sports" - uchodzący za jednego z największych transferowych specjalistów. - Sporting podpisał wszystkie dokumenty umożliwiające dołączenie Vladana Kovacevica z Rakowa jako nowego bramkarza. Uzgodniono umowę na kwotę 6 milionów euro, w tym dodatki. Kontrakt Kovacevicia ważny będzie do czerwca 2028 roku - napisał na swoim profilu na portalu X.

Warto dodać, że według portalu Transfermarkt, najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Rakowa Częstochowa jest Kamil Piątkowski. W 2021 roku RB Salzburg zapłacił za niego 5 milionów euro. Jeśli doniesienia Romano się sprawdzą częstochowianie pobiją swój rekord sprzedażowy.

W zakończonym dopiero co sezonie Vladan Kovacević rozegrał 47 spotkań. Zachował w nich 17 czystych kont. Bośniak występuje w częstochowskim zespole od 2021 roku i był ważnym ogniwem jego sukcesów. Transfer do Sportingu umożliwi mu grę w Lidze Mistrzów, do której mistrzowie Portugalii się oczywiście zakwalifikowali.