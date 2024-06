Niepewność po awansie do Ekstraklasy. Miliarder mówi wprost, co zrobi

Mateusz Stolarski był asystentem Goncalo Feio, a po jego odejściu z Motoru Lublin 18 marca został pierwszym trenerem zespołu. Od tamtej pory poprowadził lublinian w 12 meczach i po barażach zdołał awansować do ekstraklasy. Jego zespół jeszcze do 87. minuty przegrywał z Arką Gdynia, by finalnie wygrać 2:1 i wprowadzić klub do elity pierwszy raz od 32 lat. Trener nie mógł być jednak pewny swojej przyszłości.

Niepewność w Motorze Lublin po awansie do ekstraklasy. Zbigniew Jakubas zadeklarował

Dlaczego? Szkoleniowiec dysponuje na razie tylko licencją UEFA A. Ta zezwala mu jedynie na prowadzenie zespołu w drugiej lidze, a na kurs UEFA Pro 31-latek się nie dostał, bo zabrakło mu kilka punktów kwalifikacyjnych. Brak awansu do ekstraklasy oznaczał więc, że Stolarski na pewno opuści Motor.

Wejście do krajowej elity oznaczało z kolei, że szkoleniowiec prawdopodobnie otrzyma warunkową licencję do prowadzenia zespołu w ekstraklasie. Na takie rozwiązanie przychylny jest Zbigniew Jakubas, który złożył jasną deklarację.

- Zagramy w ekstraklasie pod wodzą obecnego trenera i jego sztabu. Ci ludzie osiągnęli sukces. Od momentu przejęcia drużyny Mateusz Stolarski punktował lepiej, niż Goncalo Feio. Jestem w kontakcie z zawodnikami, szczerze rozmawiamy. Wierzymy w to, że intensywna praca doprowadzi nas do upragnionych celów - mówił Jakubas jeszcze na murawie stadionu w Gdyni.

Mateusz Stolarski o pozostaniu w Motorze Lublin. "PZPN powinien pomyśleć"

Tego dnia główny akcjonariusz klubu nie rozmawiał jednak ze szkoleniowcem, a więc Stolarski o słowach szefa dowiedział się dopiero od nas przed samym wyjazdem do Lublina. - O, cieszę się bardzo. Naprawdę bardzo się cieszę, bo również chce zostać w tym klubie. Tutaj można jeszcze dużo zrobić i mam nadzieję, że awans jest początkiem czegoś wielkiego - stwierdził Stolarski.

- Nie wiem, co w PZPN-ie mają wymyślone, nie chce wnikać. Ja się skupiam na prowadzeniu drużyny, a jeżeli prezes mówi, że zostaje, to musi znać dobrze przepisy - dodał szkoleniowiec Motoru, który już w przyszłości krytykował fakt, że nie dostał się na kurs UEFA Pro.

Stolarski nie krył również frustracji w rozmowie z TVP Sport. - PZPN powinien pomyśleć, by trenerzy osiągający sukces, a niemający 50 lub 49 punktów za doświadczenie trenerskie, nie byli skreślani w kwalifikacji na kurs UEFA PRO. Mam nadzieję, że mój przykład będzie punktem zwrotnym - komentował szkoleniowiec.

Decyzję PZPN-u odnośnie licencji warunkowej dla Mateusza Stolarskiego powinniśmy poznać już niedługo. Motor Lublin, jak inne kluby ekstraklasy, rywalizację ligową rozpocznie 20 lub 21 lipca, kiedy to zaplanowano pierwszą kolejkę.