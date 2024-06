Partnerka piłkarza Ekstraklasy to gwiazda. Miłość ponad podziałami

Michał Żyro to wychowanek Legii Warszawa. Od lipca 2022 roku występuje w barwach Widzewa Łódź. Szybko stał się jednym z kluczowych piłkarzy zespołu i stanowi o sile jego defensywy. W minionym sezonie rozegrał 31 meczów, zdobywając dwie bramki. Nie ulega wątpliwości, że miał spory wkład w wysokie dziewiąte miejsce, jakie klub zajął na koniec rozgrywek. Okazuje się jednak, że stoper sukcesy odnosi nie tylko na polu zawodowym. Ostatnio ujawnił, że jest szczęśliwie zakochany. Jego partnerką także jest sportsmenka, wielka gwiazda reprezentacji.

Kolejna para w świecie sportu. To już oficjalne! Mateusz Żyro i Maria Stenzel są razem

Mowa o Marii Stenzel. Grała dla takich klubów, jak SMS PZPS Szczyrk, Impel Wrocław, Grot Budowlani Łódź czy Chemik Police, zdobywając m.in. mistrzostwo Polski. Poprzedni sezon spędziła w barwach MOYA Radomka Radom. Po roku zdecydowała się jednak opuścić klub.

Jak na razie nie wiadomo, dokąd trafi Polka, choć spekuluje się, że może zasilić szeregi ŁKS-u Commercecon Łódź. Plotki te jeszcze bardziej podsyciła niedawno ujawniona informacja o związku Stenzel z Żyro. Para pochwaliła się tym faktem w mediach społecznościowych. Dodali wspólne zdjęcie na Instagrama z jednej z sesji zdjęciowych. Zamieścili też wymowny opis - emotikonę serduszka. W ten sposób potwierdzili, że łączy ich silne uczucie.

Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo gratulacji. "Super z Was para", "No i pięknie", "Szczęścia Kochani", "Jakie gołąbeczki", "Wszystkiego dobrego dla Was" - to tylko kilka z wielu pozytywnych komentarzy.

Stenzel najprawdopodobniej dołączy do klubu, który jest jednym z największych wrogów drużyny Żyro

Ewentualny transfer Stenzel może wywołać spore zamieszanie. Nie od dziś jednak wiadomo, że ŁKS i Widzew nie żyją ze sobą dobrze. Mimo to wydaje się, że miłość jest w stanie zwyciężyć podziały. Jak donosi portal tulodz.pl, siatkarka była obecna już na minimum dwóch spotkaniach ukochanego i wspierała go z trybun. Rzekomo kibicowała mu podczas starcia z Zagłębiem Lubin oraz Ruchem Chorzów.

Stenzel to też wielokrotna reprezentantka Polski, ale obecnie nie rywalizuje w Lidze Narodów. Ma to związek z problemami zdrowotnymi. Pod koniec kwietnia trafiła do szpitala i przeszła zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego. Ostatni turniej Ligi Narodów odbędzie się w dniach 12-16 czerwca w Hongkongu i niewykluczone, że wówczas libero wróci do kadry.