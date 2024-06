Piłkarze Legii odchodzi do Włoch. Definitywnie

Kolonia polskich piłkarzy grających na stałe we Włoszech znów się powiększy. Weszło informuje, że do klubu z Serie B trafi młodzieżowiec Legii Warszawa, który już prawie od roku jest wypożyczony do Włoch. Tam radzi sobie naprawdę dobrze, a jego włoski klub postanowił wyłożyć gotówkę na transfer definitywny. Kwota nie jest jednak wygórowana.

