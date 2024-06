Pół ekstraklasy walczy o bohatera I ligi. Może przebierać w ofertach

Lechia Gdańsk, GKS Katowice i Motor Lublin - to drużyny, które wywalczyły awans do Ekstraklasy i zagrają w tych rozgrywkach w sezonie 24/25. W finale baraży Motor pokonał 2:1 Arkę Gdynia, natomiast wcześniej potrzebował serii rzutów karnych, by wyeliminować Górnika Łęczna. Motor nie był w stanie strzelić gola Górnikowi przez 120 minut, ponieważ znakomicie bronił Maciej Gostomski, m.in. przy sytuacji z rzutem karnym Piotra Ceglarza.

Gostomski zagrał w 34 meczach tego sezonu i zachował w nich 18 czystych kont. Zdaniem wielu kibiców, ale też ekspertów, to był najlepszy bramkarz w I lidze. W związku z tym, że jego kontrakt wygasa z końcem czerwca, istnieje prawdopodobieństwo, że Górnik straci Gostomskiego bez kwoty odstępnego.

Najlepszy bramkarz w I lidze może odejść. Oferty od sześciu klubów

Portal WP SportoweFakty informuje, że w przyszłym sezonie Gostomski raczej powinien już występować na poziomie Ekstraklasy, a nie I ligi. Bramkarz otrzymał propozycje od sześciu klubów, także z tych z Ekstraklasy. Na razie nie jest znana decyzja Gostomskiego co do dalszej przyszłości, ale ta może już zapaść w tym tygodniu. "Wprawdzie Łęczna ostatecznie nie dała rady awansować do Ekstraklasy, ale jest bardzo możliwe, że Gostomski wróci na ten poziom rozgrywek" - czytamy w artykule.

Gostomski grał po raz ostatni w Ekstraklasie w sezonie 21/22 jako zawodnik Górnika Łęczna, ale jego klub spadł z ligi, zajmując ostatnie miejsce. Do tej pory Gostomski wygrał mistrzostwo Polski i Superpuchar Polski, będąc piłkarzem Lecha Poznań w latach 2013-2016. W trakcie kariery reprezentował także barwy Zagłębia Sosnowiec (2008-2009), Legii Warszawa (2006-2009), Odry Wodzisław (2010-2011), Bałtyku Gdynia (2011), Bytovii Bytów (2011-2013, 2020), Glasgow Rangers (2016), Korony Kielce (2016-2018), Chojniczanki (2017), Cracovii (2018-2019) i Haugesund (2019-2020).

Warto dodać, że latem 2022 r. Gostomski mógł trafić do Górnika Zabrze. Do tego transferu jednak nie doszło, ponieważ bramkarza w Zabrzu chciał Jan Urban, a trener został zwolniony. "Życie jeszcze nieraz mnie zaskoczy" - napisał Gostomski na Instagramie. Dawniej upadł też jego transfer do Lechii Gdańsk, ponieważ Gostomski jest zadeklarowanym fanem Arki Gdynia.