Gwiazda ekstraklasy odchodzi. Wielki transfer dopięty. Rekord o włos

Ostatnie miesiące nie były zbyt dobre dla Rakowa Częstochowa. Pomimo deklaracji Michała Świerczewskiego o dalszej współpracy z Dawidem Szwargą ostatecznie młody trener został zwolniony. Jego miejsce zajmie doskonale znany w Częstochowie Marek Papszun. Mistrzowie Polski z sezonu 2022/2023 zawiedli przede wszystkim na płaszczyźnie sportowej. Porażka 1:2 ze Śląskiem Wrocław w ostatniej kolejce sprawiła, że zakończyli ligowe rozgrywki dopiero na siódmej pozycji.

Raków bliski sprzedaży gwiazdy. Co za kwota!

- Mam nadzieję, że za 8 mln euro to sprzedamy zawodników - mówił niedawno właściciel Rakowa. I nie były to słowa rzucone na wiatr. Od kilku dni media donoszą wielkim transferze z udziałem Vladana Kovacevicia. Na ten moment 26-letni bramkarz częstochowskiego klubu według portalu Transfermarkt jest wyceniany na aż siedem milionów euro, co daje mu pierwsze miejsce ex aequo z Luką Vuskoviciem z Radomiaka na liście najdroższych piłkarzy ekstraklasy. Nic dziwnego, że zgłaszają się po niego wielkie marki.

Już w zeszłym roku wiele mówiło się o odejściu Kovacevicia do Benfiki. Okazuje się, że Bośniak finalnie najprawdopodobniej trafi do Lizbony, ale jego pracodawcą zostanie Sporting, który dopiero co sięgnął po mistrzostwo Portugalii. Tamtejszy "Record" opublikował już krótkie nagranie, na którym widać, jak golkiper Rakowa przebywa już na lotnisku Humberto Delgado w Lizbonie. Na poniedziałek zaplanowano testy medyczne, po czym oba kluby przystąpią do finalizacji transakcji.

Według wspomnianego źródła Sporting zapłaci polskiemu klubowi za Vladana Kovacevicia 4,8 miliona euro podstawowej kwoty. Do tego Portugalczycy planują dorzucić 1,2 miliona w bonusach. Oprócz tego Raków może liczyć również na 10 proc. z kolejnego transferu Bośniaka. Jeśli te informacje faktycznie się potwierdzą, 26-latek stanie się drugim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii klubu z Częstochowy. Kilka lat temu pięć milionów euro Raków otrzymał od Red-Bulla Salzburg, który zdecydował się na wykupienie Kamila Piątkowskiego.

W zakończonym niedawno sezonie Vladan Kovacević rozegrał łącznie 47 spotkań, w których zachował 17 czystych kont. Nie pomogło to jednak Rakowowi w osiągnięciu przyzwoitego wyniku. Bośniak występuje w częstochowskim zespole od 2021 roku. Jego nowy kontrakt ze Sportingiem ma obowiązywać do końca czerwca 2029 roku. Wszystko wskazuje na to, że za kilka miesięcy zobaczymy Kovacevicia w nowym formacie rozgrywek Ligi Mistrzów, w której po zdobyciu mistrzostwa zagra klub z Lizbony.