Sensacja stała się faktem! Oto pierwszy transfer Śląska Wrocław. "Sprawdzona marka"

W sezonie 2022/23 Śląsk Wrocław do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie w ekstraklasie i ostatecznie cel zrealizował, zajmując 15. lokatę. 12 miesięcy później jego sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Piłkarze Jacka Magiery do ostatniej kolejki walczyli o mistrzostwo Polski. Finalnie zdobyli tyle samo punktów, co lider Jagiellonia Białystok, ale mieli gorszy bilans bramkowy. W związku z tym zajęli drugie miejsce, co i tak należy uznać za spory sukces. W kolejnym sezonie celem wrocławskiej ekipy będzie trofeum i władze klubu chcą zrobić wszystko, by pomóc zawodnikom spełnić marzenie. W związku z tym nie czekają z założonymi rękoma i już przeprowadzili pierwszy transfer.

Śląsk Wrocław się zbroi. Pierwsze wzmocnienie. Serafin Szota dołącza do wicemistrza Polski

Śląsk postanowił w pierwszej kolejności wzmocnić środek defensywy. W związku z tym w czwartkowe przedpołudnie poinformował o pozyskaniu Serafina Szoty z Widzewa Łódź. 25-latek podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

- Cieszymy się, że udało nam się podpisać kontrakt z Serafinem. To dobry obrońca, który ma doskonałe warunki fizyczne do gry w obronie, ale również będzie niebezpieczny przy stałych fragmentach gry naszej drużyny. Serafin to sprawdzona marka w Ekstraklasie i na pewno doda sporo jakości - podkreślał dyrektor sportowy David Balda, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Z transferu zadowolony jest też sam Szota. - Możliwość grania na tak pięknym obiekcie to duże wyróżnienie. Mam nadzieję, iż wspólnie napiszemy kolejny piękny rozdział w historii Śląska Wrocław - mówił obrońca. Choć przejście do ekipy wicemistrza Polski będzie dla niego sporą zmianą, to nie wszystko będzie dla niego zupełnie nowe. W przeszłości miał okazję współpracować z Magierą - w reprezentacji Polski U-20. To właśnie ten szkoleniowiec dał mu okazję do debiutu. Łącznie wystąpił w 16 meczach tej kadry, zdobywając jedną bramkę.

Szota to doświadczony zawodnik

Kontrakt piłkarza Widzewa wygasał z końcem czerwca 2024 roku, co oznacza, że Śląsk nie zapłacił za ten transfer ani złotówki. Niewykluczone, że Szota szybko znajdzie miejsce w układance Magiery. W poprzednim sezonie prezentował się dość przyzwoicie. Wystąpił w 17 meczach, a na boisku spędził łącznie 1483 minuty. Rozegrałby z pewnością więcej spotkań, gdyby nie kontuzje. Nie ulega jednak wątpliwości, że mocno przyczynił się do wysokiej, 9. lokaty łódzkiej ekipy na koniec sezonu.

Widzew to niejedyny klub, w którym grał Szota. Był związany kontraktami m.in. z Akademią Lecha Poznań, Zagłębiem Lubin, Odrą Opole, Wisłą Kraków czy Stomilem Olsztyn.

Na tym transferze władze Śląska raczej się nie zatrzymają. Muszą dokonać jeszcze kilku wzmocnień, ponieważ będą grać na trzech frontach. Zmierzą się nie tylko w ekstraklasie i Pucharze Polski, ale i powalczą w eliminacjach o europejskie puchary. Stawka będzie toczyła się nie tylko o prestiż, ale i wielkie pieniądze.