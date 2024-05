Wielki powrót reprezentanta Polski? Legia szykuje hit transferowy

Legia Warszawa ma za sobą nieudany sezon, który zakończyła na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 59 punktów. Obecnie działacze skupiają się na budowie drużyny, która w nadchodzących rozgrywkach będzie mogła uzyskać lepsze rezultaty. Jednym z ich priorytetów jest pozyskanie nowego wahadłowego.

Arkadiusz Reca może trafić do Legii Warszawa

Wydaje się, że Legia znalazła już odpowiedniego kandydata. Takie informacje przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Jego zdaniem stołeczny klub jest zainteresowany ściągnięciem Arkadiusza Recy ze Spezii. Dziennikarz nie przekazał więcej szczegółów na ten temat.

Reca od 2018 roku występuje we Włoszech, gdzie przeniósł się z Wisły Płock. Początkowo grał w Atalancie, następnie w Spal i Crotone, a obecnie jest zawodnikiem Spezii. Jego drużyna w niedawno zakończonym sezonie bardzo zawiodła i omal nie spadła do Serie C (trzeci poziom rozgrywkowy we Włoszech). Finalnie zajęła 15. miejsce i miała trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Reca rozegrał łącznie 15 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę. Jego kontrakt wygasa w 2025 roku.

Piłkarz jest również reprezentantem Polski. W kadrze zadebiutował w 2018 roku i do tej pory wystąpił w 15 spotkaniach.

Reca nie jest jedynym zawodnikiem, który ostatnio przykuł uwagę Legii Warszawa. Działacze szukają również napastnika i zdaniem Weszło zainteresowali się Migouelem Alfarelą z Bastii. "Jest natomiast szybki, dynamiczny i dobrze wyszkolony technicznie, więc zdaje się pasować do tego, co będzie chciał grać Goncalo Feio" - czytamy.