Media: Gigantyczna strata finansowa Lecha Poznań. Kwota grozy

Koszmar Lecha Poznań w sezonie 2023/24 można opisać w pięciu aktach. Najpierw było odpadnięcie ze Spartakiem Trnawa w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Potem rozczarowujące wyniki ligowe pod wodzą Johna van den Broma i jego zwolnienie wraz z końcem rundy jesiennej. Następnie zatrudnienie Mariusza Rumaka. Dalej porażka z Pogonią Szczecin w ćwierćfinale Pucharu Polski. A na koniec cała reszta kadencji trenera Rumaka, zakończona spektakularną klapą i dopiero piątym miejscem na koniec sezonu.

Gholizadeh symbolem sezonu Lecha

Preludium i jednocześnie fundamentem tej poznańskiej degrengolady były letnie transfery, które udały się co najwyżej w miarę, ale jednak w znacznej większości nie wyszły wcale. Zaś 1,8 miliona euro za Aliego Gholizadeha spokojnie kandyduje do miana najgorszego transferu w historii ekstraklasy, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości tego, co Lech dostał w zamian. Irańczyk nie dał ani jednego gola czy asysty, za to złapał wiele kontuzji.

Lech nie wykorzystał ani tego, że szybko odpadł z europejskich pucharów i mógł się skupić wyłącznie na krajowym podwórku, ani słabości Legii, Rakowa i Pogoni. Poznaniacy zapłacili już za ten sezon kompletną pogardą od swoich kibiców, którzy podczas ostatniego meczu z Koroną Kielce dali im do zrozumienia, co myślą i urządzili sobie imprezę na trybunach. Jak się jednak okazuje, na tym straty się nie kończą.

Lech Poznań przeszarżował finansowo. Wielomilionowa strata

Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl poinformował, że Lech zakończył sezon z potężną stratą finansową, wynoszącą porażające 19 milionów złotych. Piotr Rutkowski, właściciel poznańskiego klubu, spotkał się z kilkoma dziennikarzami, by omówić koszmarny sezon 2023/24. Wspominał, chociażby o tym, że Lech już w kwietniu był o krok od zwolnienia Mariusza Rumaka, ale jego następca jednak się rozmyślił.

Ostatecznie trener Rumak i tak pożegnał się ze stanowiskiem, lecz już po sezonie. Jego następcą będzie pierwszy w historii duński trener w ekstraklasie Niels Frederiksen, który ostatnio pracował w Broendby IF, gdzie w sezonie 2020/21 zdobył mistrzostwo Danii.