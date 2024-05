Niebywałe! Król strzelców Ekstraklasy odrzucił ofertę gry w Lidze Mistrzów

19 goli i pięć asyst - zakończony w sobotę sezon Ekstraklasy należał do Erika Exposito. Korona króla strzelców, wygranie klasyfikacji kanadyjskiej i poprowadzenie Śląska Wrocław do największego sukcesu od 12 lat. Kapitan WKS-u jest we Wrocławiu kochany, ale wciąż nieznana jest jego przyszłość. Kontrakt gwiazdora wygasa 30 czerwca 2024 roku.

Gwiazda zostanie w Śląsku? Odrzucał ofertę uczestnika Ligi Mistrzów

Hiszpan we Wrocławiu występuje od 2019 roku. Jest największą gwiazdą klubu i ulubieńcem kibiców. Nie jest jednak tajemnicą, że dobrą grą zwraca na siebie oczy innych drużyn. Wciąż nie podjął decyzji gdzie będzie występować w nadchodzącym sezonie.

W przeszłości wzbudzał zainteresowanie klubów z Bliskiego Wschodu i Rakowa Częstochowa. Ostatecznie jednak pozostawał we Wrocławiu. Niewykluczone, że w nowym sezonie wciąż będzie występował w barwach Śląska. Nowe informacje w sprawie jego przyszłości przekazał TVP Sport.

- Hiszpan wciąż zastanawia się na temat swojej przyszłości. I tak jak jeszcze niedawno wydawało się, że niemal na sto procent opuści klub, tak z każdym kolejnym dniem wydaje się, że jest bliżej pozostania w WKS-ie. Sam piłkarz po ostatnim meczu z Rakowem wyznał kolegom w szatni, że jeszcze nie będzie się z nimi żegnał, bo sam nie wie, jaki czeka go los - poinformował Bartosz Wieczorek ze wspomnianego źródła.

Według informacji dziennikarza Exposito nie zamierza przenosić się do klubów z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te mają kusić go lukratywnymi kontraktami. - Piłkarz i jego rodzina preferuje pozostanie w Polsce bądź ponowne spróbowanie sił w Hiszpanii - dodał Wieczorek.

Dziennikarz przekazał także, że kilka miesięcy temu napastnik Śląska odrzucił perspektywę transferu do Crveny Zvezdy Belgrad - uczestnika tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, który jesienią rywalizował z Manchesterem City, RB Lipsk i Young Boys Berno. Serbowie mieli mu oferować kontrakt na poziomie miliona euro za sezon. Kierunek bałkański nie przypadł jednak Exposito do gustu i temat upadł.

O tym, że odejście hiszpańskiego snajpera nie jest jeszcze pewne mówił Jacek Magiera. - Nie jest przesądzone, że odejdzie. Mamy jeszcze miesiąc czasu kontraktu. Ja chcę, żeby został. Z nim będziemy dużo mocniejsi - tłumaczył na konferencji prasowej po kończącym sezon meczu z Rakowem.

- Nic nie wiadomo, cały czas rozmawiamy o mojej przyszłości. Nie mogę powiedzieć, że mecz z Rakowem to będzie mój "last dance" - tak z kolei na temat dalszego przebiegu kariery mówił sam zawodnik.

Erik Exposito rozegrał w Śląsku Wrocław 164 mecze. Zdobył w nich 58 goli i zanotował 24 gole. Jest jednym najlepszych obcokrajowców w historii klubu. Dwukrotnie awansował z nim do europejskich pucharów i dwukrotnie uratował go przed spadkiem z Ekstraklasy.