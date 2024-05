Gigantyczna burza wokół Lecha Poznań. Wystarczył jeden wpis. "Zero wyczucia"

W połowie grudnia władze Lecha zdecydowały pożegnać się z Johnem van den Bromem, którego miejsce dosyć niespodziewanie zajął Mariusz Rumak. Gra drużyny pod wodzą Polaka w rundzie wiosennej była, łagodnie mówiąc, kiepska. Finalnie poznański zespół zajął dopiero piąte miejsce w ekstraklasie, przegrywając w ostatniej kolejce 1:2 z Koroną Kielce na własnym stadionie. - Ja wtedy powiedziałem: Lechowi się nie odmawia. Decyzja była dla mnie oczywista, natomiast po czasie pewnie powiedziałbym: Zastanów się - mówił sam Rumak przed ostatnią serią gier, sugerując, że nieco żałował decyzji o ponownym objęciu stanowiska.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Jagielloni selekcjonerem? Padła jasna deklaracja

Lech przywitał nowego trenera. Kibice oburzeni. "Fatalna komunikacja"

14 maja klub poinformował, że miejsce Mariusza Rumaka wraz zakończeniem sezonu zajmie Niels Frederiksen. Duńczyk ostatni prowadził zespół półtora roku temu, kiedy został zwolniony z Broendby. W Poznaniu są z nim wiązane wielkie nadzieje. "Wykształcony, objechał świat, mistrz z Broendby. Ale długo był bez pracy i nie miał rewelacyjnych śr. pkt. w klubach. Odpadł z Ruchem w elim. LE. Słabo zna realia polskiej piłki. Lechowi podoba się profil i wizja. Czyli nie wiadomo, czego się po nim spodziewać" - analizował Marcin Jaz ze Sport.pl.

W poniedziałkowe popołudnie Lech przywitał nowego szkoleniowca w mediach społecznościowych. Na profilu X klubu pojawiło się zdjęcie, na którym Frederiksen trzyma wielką, białą tablicę z napisem "Cześć wiara!". Co na to internauci? Niektóre reakcje na ten rodzaj pokazania Duńczyka w sieci były bardzo krytyczne. Zwłaszcza dlatego, że kibice doskonale zdają sobie z fatalnych wyników sportowych i obecnych problemów, z jakimi boryka się drużyna.

"Ktokolwiek zdecydował, żeby to puścić dzisiaj, jest naprawdę antygigantem marketingu i komunikacji. Fatalna komunikacja fatalny marketing. Zero wyczucia, jesteście zwykłymi wyrobnikami za biurkami, którzy w ogóle nie czują klimatu i nie mają świadomości, co dzieje się dookoła." - napisał jeden z internautów.

"Widzę, że marketing na poziomie III-ligowca... wrzucać zdjęcia z białą tablicą... wszyscy wiemy jak to się skończy" - dodaje kolejny.

"Oto wasze sukcesy w tym sezonie" - pisze jeden z kibiców, który wymazał napis z powitaniem trenera, pozostawiając pustą tablicę.

Najprawdopodobniej osoby odpowiedzialne za marketing Lecha Poznań chciały odwzorować sytuację z duńskim trenerem, która miała miejsce kilka lat temu. W 2021 roku Niels Frederiksen stał się hitem internetu. Kiedy prowadzone przez niego Broendby grało przeciwko Midtjylland, szkoleniowiec chwycił w dłoń wielką tablicę, na której napisał "Dalej atakujcie". Wszystko dlatego, że piłkarze nie słyszeli jego wskazówek, które wykrzykiwał zza linii bocznej.

Nowy sezon ekstraklasy ruszy 20 lipca.