Media: Sensacyjny transfer Rakowa. Chcą gwiazdę Ekstraklasy

Raków Częstochowa zakończył sezon w ponurych nastrojach. Choć jesienią występował w Lidze Europy, to wiosną zawiódł w rozgrywkach krajowych. Z Pucharu Polski odpadł w ćwierćfinale, a ligę zakończył dopiero na siódmym miejscu, przez co w przyszłym sezonie nie zagra w europejskich pucharach.

REKLAMA

Zobacz wideo Leszczyński: Jest niedosyt, ale we Wrocławiu wszyscy są zadowoleni

Taki stan rzeczy nikogo w Rakowie nie zadowala. Jeszcze przed końcem rozgrywek ogłoszono zmianę na stanowisku trenera - Dawida Szwargę zastąpił powracający do Częstochowy Marek Papszun. Jego przyjście może oznaczać kadrową rewolucję - niektórzy piłkarze już zostali skreśleni, należy również spodziewać się kilku głośnych transferów do klubu.

Raków Częstochowa wskazał cel transferowy. To gwiazda innego klubu ekstraklasy

To, kim interesują się częstochowianie, zdradził dziennikarz Filip Trokielewicz z portalu mkszaglebie.pl. "Słyszę, że Raków Częstochowa mocno zabiega o Kacpra Chodynę. Włodarze klubu spod Jasnej Góry kontaktowali się już zarówno z piłkarzem, jak i Zagłębiem Lubin. Losy 25-letniego skrzydłowego nie są jednak przesądzone" - napisał na Twitterze.

Chodyna to 25-letni skrzydłowy, który wyrósł na gwiazdę Zagłębia. W sezonie 2023/24 rozegrał 34 mecze, w których strzelił siedem goli i zanotował 10 asyst. Tym wzbudził zainteresowanie innych klubów, a jego transfer wydaje się tym bardziej realny, że latem przyszłego roku wygasa mu kontrakt i najbliższe okienko będzie zapewne ostatnią okazją, aby lubinianie dobrze na nim zarobili.

Kacper Chodyna trafi do Rakowa Częstochowa? Wcześniej może pojechać na Euro 2024

W jednym z ostatnich wywiadów piłkarz wskazał, gdzie chciałby się przenieść. - Chciałbym trafić do drużyny, która bije się o puchary, czy o lepsze miejsca w tabeli. Czy to będzie ekstraklasa, czy zagraniczne ligi, to właśnie pod takim kątem chciałbym to wybierać - przyznał.

25-latek mierzy wysoko, ale ma ku temu podstawy. W ostatnim sezonie prezentował się na tyle dobrze, że zaczęto spekulować o sensacyjnym powołaniu go do reprezentacji Polski. Michał Probierz ma dać mu szansę w czerwcowych sparingach z Ukrainą oraz Turcją. I jeśli Chodyna pokaże się z dobrej strony, może nawet zostać powołany na Euro 2024.

Ewentualny wyjazd na mistrzostwach Europy jeszcze podbiłoby jego wartość zawodnika. Choć to nie musiałoby być dobrą wiadomością dla częstochowian. "Raków pyta o piłkarzy, których potem można by było sprzedać. Ale Chodyna to prędzej wyjedzie za granicę, niż do Rakowa" - przekonywał dziennikarz Tomasz Włodarczyk.