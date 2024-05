Ekstraklasa zyska przepiękny stadion. Diament za 300 milionów rośnie jak na drożdżach

GKS Katowice sprawił w tym sezonie nie lada sensację. Jeszcze na półmetku rywalizacji zespół zajmował dopiero 11. miejsce w tabeli. Rundę wiosenną rozegrał jednak koncertowo, a w niedzielę dokonał rzeczy wielkiej. W ostatniej kolejce po golu Adriana Błąda pokonał Arkę Gdynia 1:0 i w ostatnim momencie wyprzedził ekipę z Trójmiasta, przesuwając się na premiowane bezpośrednim awansem do ekstraklasy drugie miejsce. Dla GKS-u będzie to powrót do ekstraklasy po 19 latach to w jakże pięknych okolicznościach.

Wydadzą na stadion 290 milionów. Opłaciło się. GKS Katowice w ekstraklasie

Pierwszy po dłuższej przerwie sezon na najwyższym szczeblu rozgrywek zbiegnie się w czasie z otwarciem nowego stadionu. Obiekt od października 2021 powstaje na Załęskiej Hałdzie, przy ulicach Bocheńskiego, Dobrego Urobku i Upadowej, tuż obok autostrady A4. Będzie posiadać jednokondygnacyjne, w pełni zadaszone trybuny, które pomieszczą 15 tys. kibiców. Za projekt odpowiedzialna jest grupa RS Architekci.

Budowa cały czas idzie pełną parą. Stadion będzie połączony z halą widowiskowo-sportową o pojemności 2800 miejsc. Całość ma pochłonąć aż 290 milionów złotych. To znacznie więcej niż zakładano. Według portalu Stadiony.net, na początku kwota kontraktu opiewała na około 205 mln zł, a później koszt wzrósł do 268 mln zł.

Kiedy otwarcie stadionu w Katowicach? Zdążą w pierwszym sezonie po powrocie do ekstraklasy?

Ze stadionu korzystać będą zarówno męska, jak i żeńska drużyna piłkarska. W hali na co dzień zobaczyć będzie można natomiast siatkarzy. A kiedy możemy spodziewać się oddania inwestycji? Początkowo zakładano, że powinien być gotowy pod koniec sierpnia tego roku. Tak się jednak nie stanie. Zgodnie z zapowiedziami m.in. prezydenta Katowic Marcina Krupy, budowa zakończy się do końca tego roku, a piłkarze powinni na nim zagrać już na początku 2025.

Oznacza to, że gracze GKS-u pierwszą część sezonu jako beniaminek ekstraklasy spędzą jeszcze na starym obiekcie przy Bukowej. W rundzie wiosennej będą już mogli się przenieść i pochwalić się stadionem przed całą piłkarską Polską.