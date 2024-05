Powrót z Rakowa do Legii. Goncalo Feio już działa

Obecny sezon był już trzecim z rzędu, w którym Legia Warszawa nie zdobyła mistrzostwa Polski. Mimo że wynik nie zadowolił kibiców, to po ostatnich spotkaniach ekstraklasy, w klubie mimo wszystko mogli odetchnąć. Rzutem na taśmę Legia zapewniła sobie bowiem udział w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

Tego samego nie mogą powiedzieć w Rakowie Częstochowa. Ustępujący mistrz Polski zajął dopiero 7. miejsce w tabeli, co doprowadziło do poważnych zmian. Zwolniony został trener Dawid Szwarga, a jego miejsce zastąpi jego poprzednik - Marek Papszun - który wrócił do klubu po roku przerwy.

Ale to nie jedyna zmiana, do jakiej dojdzie w Rakowie. Zmiana, która łączy częstochowski klub ze wspomnianą wcześniej Legią. Z Rakowa do stolicy przeniesie się bowiem analityk - Maciej Krzymień - który zostanie włączony do sztabu Goncalo Feio.

Takie informacje jako pierwszy podał portal sport.tvp.pl. Dla Krzymienia, który pracował w Rakowie od 2021 r., to powrót do Legii. Krzymień pracował w stołecznym klubie w różnych rolach od 2011 r. Co ciekawe, już tam dobrze poznał Feio.

Ze sztabu Rakowa do Legii Warszawa

Polak i Portugalczyk odpowiadali za dział analiz pierwszej drużyny Legii za kadencji Henninga Berga. W sezonie 2013/14 Feio i Krzymień, którzy pomagali norweskiemu szkoleniowcowi, świętowali zdobycie tytułu mistrza Polski. Rok później zdobyli też Puchar Polski.

Feio odszedł z klubu w 2016 r. po przyjściu Stanisława Czerczesowa. Krzymień pracował w Legii jeszcze przez długi czas. W sumie w ciągu dziewięciu lat pracy w Legii świętował on aż sześć mistrzostw Polski, pomagając różnym trenerem.

Na tym jednak nie zakończyła się zawodowa przygoda Krzymienia i Feio. Ich drogi przecięły się też w Rakowie. Kiedy Krzymień rozpoczynał pracę w Częstochowie, Feio był już jednym z asystentów Papszuna. Panowie pracowali ze sobą do lipca 2022 r., kiedy Portugalczyk odszedł z klubu.

Teraz ich drogi ponownie się przetną. Krzymień na Instagramie pożegnał się już z Rakowem i podziękował za trzy lata współpracy. Wymownym hasztagiem "#iamcominghome" nie pozostawił wątpliwości, gdzie będzie pracował w najbliższym czasie.

To pierwsza zmiana w sztabie szkoleniowym Legii za kadencji Feio. Wcześniej klub dokonał kilku zmian w pierwszej drużynie. Legia nie przedłużyła umów z Josue, Yurim Ribeiro oraz nie zdecydowała się na wykupienie wypożyczonych Gila Diasa oraz Qendrima Zyby.