Ostatnia szansa na ratunek klubu Ekstraklasy! Grozi im degradacja do IV ligi

Utrzymanie w Ekstraklasie to jedyne dobre wieści dla Radomiaka Radom w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Choć radomianie ściągnęli przed sezonem oraz w jego trakcie piłkarzy z ciekawym CV jak Rafał Wolski, Bruno Jordao, Jardel czy Luka Vusković, miniona kampania była dużym rozczarowaniem. Zespół szczęśliwie pozostał na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Choć przegrał w ostatniej kolejce 1:2 z Widzewem Łódź, to porażkę poniosła też Warta Poznań (0:3 z Jagiellonią) i to ona zawitała do Fortuna 1. Ligi.

Pożyczka albo IV liga? Potężna skala problemów

Jednak boiskowe rozczarowania to nie jest obecnie największy kłopot Radomiaka. Tym są spore problemy finansowe. Jak donosi portal Weszło, klub zwrócił się o pomoc do Rady Miejskiej. Konkretnie poprosił o pożyczkę w celu zachowania płynności finansowej. Aktualne saldo ma bowiem wynosić 11 mln złotych na minusie, a to skutecznie eliminuje opcję pożyczki w jakimkolwiek banku. Dodatkowo grozić ma degradacją nawet do IV ligi, co zauważyć miał jeden z radnych.

Główną rolę na ostatnim spotkaniu Rady Miejskiej odgrywać miał prezes Radomiaka Sławomir Stempniewski. Tłumaczył, że klub ma obecnie wiele wydatków związanych m.in. z inwestycją w ośrodek treningowy (2 mln zł), kosztami organizacji meczów, co pochłania większość wpływów z biletów (4,4 mln wpływu, 4,1 mln kosztu) czy wykończeniem nowego stadionu (1 mln zł). Do tego Radomiak dorobił się 500 tysięcy złotych kary za niewypełnienie minut młodzieżowców.

Radomiak przekonał Radom. Prezydent miasta bierze to na siebie

Wizja pożyczki początkowo nie została przyjęta entuzjastycznie wśród radnych. Zwłaszcza że miasto wspiera klub stypendiami, dotacjami na szkolenie młodzieży czy umowami sponsorskimi przez spółki miejskie. Jednak działacze Radomiaka zauważyli, że klub daje miastu spory ekwiwalent reklamowy, a poza tym niektórzy piłkarze czekają na część wypłat spoza miejskiego stypendium już dwa miesiące.

Ostatecznie zgoda została przegłosowana. Dziewiętnastu radnych było "za", jeden "przeciw", a dwóch nie zagłosowało. Zgodnie z doniesieniami Weszło pożyczka ma wynieść ponad 2 miliony złotych, a zabezpieczona zostanie pieniędzmi z tytułu praw telewizyjnych Ekstraklasy. Za decyzję osobiście odpowiedzialny ma być prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Co do kwestii czysto sportowych, Radomiak po nieudanym sezonie czeka przebudowa kadry. Odejść ma aż dziesięciu piłkarzy. Do tego w najbliższych dniach ma wyjaśnić się, co dalej z dyrektorem sportowym Oktawianem Moraru oraz nowym trenerem Bruno Baltazarem.