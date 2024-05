Jagiellonia rozbiła bank! Wielkie emocje na Gali Ekstraklasy [Sport.pl LIVE]

Znakomicie strzelali, średnio punktowali, mieli zdolnego debiutanta na ekstraklasowej ławce trenerskiej i wygrali ligę. Czy Jagiellonia Białystok zdominuje też Galę Ekstraklasy? W programie Sport.pl LIVE będziemy podglądać i omawiać to, co dzieje się na ostatnim spotkaniu najlepszych drużyn w tym sezonie i zbierać gorące komentarze trenerów, działaczy i piłkarzy ściągających do Warszawy. Wraz z Adamem Godlewskim ocenimy też, co Jagiellonia, Śląsk i Legia powinny zrobić przed rozpoczęciem walki o europejskie puchary?

