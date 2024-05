Ekstraklasa pochwaliła się rekordem rekordów! Niesamowite. "Wielki sukces"

To był jeden z najdziwniejszych sezonów ekstraklasy w historii. Doszło do kilku sensacji, spowodowanych głównie nierówną formą piłkarzy. Miło zaskoczyli za to kibice, którzy każdego tygodnia tłumnie gromadzili się na stadionach. I jak donoszą działacze ekstraklasy, dzięki temu pobili rekord frekwencji. Tak wielu fanów polskie obiekty w jednym sezonie jeszcze nie widziały! - To niesamowity wynik i wielki sukces - mówi Marcin Animucki.

