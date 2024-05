Nowe cacko w ekstraklasie. Wydadzą 290 milionów złotych!

W niedzielę rozegrana została ostatnia kolejka I ligi. Do ostatnich minut ważyły się losy drugiej drużyny, która bezpośrednio awansuje do ekstraklasy. Finalnie tej sztuki dokonał GKS Katowice, który sensacyjnie ograł na wyjeździe 1:0 Arkę Gdynia, zrzucając jednocześnie zespół z Trójmiasta do baraży. GKS wraca do elity po 19 latach i wszystko wskazuje na to, że domowe mecze rundy wiosennej będzie rozgrywał na nowiutkim obiekcie za setki milionów złotych!

