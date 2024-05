Dzieje się Ekstraklasie. Kluczowe godziny byłego selekcjonera. "Decyzje zapadną"

Jeszcze w kwietniu wydawało się, że szanse Waldemara Fornalika na zachowanie posady w Zagłębiu Lubin są minimalne. Dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn pisał wówczas, że szkoleniowiec może stać się ofiarą dużych zmian w Lubinie. Byłemu selekcjonerowi nie pomagały również kiepskie wyniki, które tylko sprawiały, że decyzja o ewentualnym rozstaniu byłaby łatwiejsza.

REKLAMA

Zobacz wideo Zenon Martyniuk wyznaje: To moja miłość

Co dalej z przyszłością Fornalika? Trener Zagłębia Lubin zabrał głos

Czy Fornalik zostanie w Lubinie? Jego przyszłość wciąż jest niejasna, ale Zagłębie zakończyło sezon w naprawdę dobrym stylu. Lubinianie zakończyli kwiecień wygraną z Radomiakiem (4:3), a następnie pokonali Raków Częstochowa (2:0), Widzew Łódź (3:1) i ŁKS Łódź (2:1). Te wyniki sprawiły, że mimo wczorajszej porażki z Legią Warszawa (1:2) udało im się zająć 8. miejsce w ekstraklasie. To odrobinę lepszy wynik niż rok temu, gdy zakończyli sezon na 9. pozycji.

Na początku maja Paweł Jeż - nowy prezes Zagłębia Lubin - zapowiedział, że ostateczne decyzje dotyczące przyszłości szkoleniowca zapadną w czerwcu. Teraz głos w tej sprawie zabrał sam Fornalik, który odniósł się do plotek o swoim odejściu na sobotniej konferencji prasowej po meczu z Legią.

- Co do kwietniowych spekulacji to ja się nie chcę odnieść. Jest tu pan, który może więcej na ten temat wie (Fornalik skierował te słowa do dziennikarza serwisu mkszaglebie.pl Filipa Trokielewicza - przyp. red.). Natomiast czy zobaczymy Waldemara Fornalika na ławce "Miedziowych"? Decyzje zapadną w tym tygodniu. Dwie strony muszą być zadowolone z tego, co będziemy ustalać. Jestem umówiony jutro [niedziela - przyp.red.] z panami prezesami na konkretną rozmowę - przyznał były selekcjoner.

Kadencja Waldemara Fornalika jest w Lubinie oceniana raczej jako rozczarowanie. W Zagłębiu liczono na to, że były selekcjoner nawiąże do świetnych wyników w Piaście Gliwice i będzie częściej stawiał na lubińską młodzież. Przez większą część zakończonego właśnie sezonu lubinianie prezentowali się jednak poniżej oczekiwań. Fornalik nie postawił też zdecydowanie na młodych graczy. Regularnie grali jedynie 20-letni Tomasz Pieńko i 22-letni Bartłomiej Kłudka. Wydaje się, że nawet jeśli szkoleniowiec przedłuży wygasającą umowę, to klub będzie oczekiwał poprawy - zwłaszcza w kwestii wykorzystania piłkarzy z akademii, która dla nowych władz Zagłębia jest bardzo ważna.