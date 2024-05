Sensacyjny transfer Kamila Grosickiego?

Chociaż na poziomie indywidualnym Kamil Grosicki zaliczył bardzo dobry sezon, tak drużynowo Pogoń Szczecin nie stanęła na wysokości sezonu. Przegrany Puchar Polski z pierwszoligową Wisłą Kraków i dopiero czwarte miejsce w ekstraklasie. To mogłoby sprawić, że Grosicki chciałby odejść, żeby złapać świeży oddech w karierze. Ostatnio były plotki o zainteresowaniu ze strony Wieczystej Kraków. A co na to sam Grosicki?

3 Fot. Piotr Skornicki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl