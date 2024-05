Znaczące słowa właściciela Rakowa na koniec ekstraklasy. "Wstrzymam się" [WIDEO]

W sobotę zakończył się sezon 23/24 w Ekstraklasie. Mistrzem Polski została Jagiellonia Białystok, która wyprzedziła Śląska Wrocław i Legię Warszawa, i wywalczyła pierwsze mistrzostwo w 104-letniej historii klubu. W ostatniej kolejce Jagiellonia pokonała 3:0 Wartę Poznań po golach Nene, Tarasa Romanczuka i Jesusa Imaza. Na kolejkę przed końcem sezonu Jagiellonia miała tyle samo punktów (60), co Śląsk Wrocław.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Aby zachować szansę na wywalczenie mistrzostwa Polski, Śląsk musiał pokonać Raków Częstochowa. Ten mecz zakończył się wygraną 2:1 Śląska po golach Erika Exposito i Nahuela Leivy, a jedyną bramkę dla Rakowa zdobył Ante Crnac. Mecz zaczął się jednak z ponad 40-minutowym opóźnieniem ze względu na gradobicie i ulewę, która przeszła nad Częstochową na około godzinę przed spotkaniem.

"Mam ochotę to skomentować, ale...". Znaczące słowa właściciela Rakowa

W trakcie wspomnianej ulewy pojawiło się nagranie i wpis ze strony Michała Świerczewskiego, właściciela Rakowa Częstochowa. "Mam ochotę to skomentować, ale wstrzymam się jeszcze dwa-trzy miesiące" - napisał Świerczewski. To prawdopodobnie jest nawiązanie do tego, że Raków od lat czeka na budowę nowego stadionu, ale prezydent Krzysztof Matyjaszczyk nie spełnia złożonych wcześniej obietnic. "Mam nadzieję, że Pan Prezydent jest na stadionie, i mam nadzieję, że na trybunie C" - pisze jeden z kibiców Rakowa.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że po zdobyciu mistrzostwa Polski Vladislavs Gutkovskis, były napastnik Rakowa intonował przyśpiewkę "Matyjaszczyk, c**j ci w d**e", w nawiązaniu do opieszałości władz miasta nt. budowy większego stadionu dla Rakowa. Łotysz przeprosił polityka za te słowa podczas jednego ze spotkań. W maju 2023 r. premier Mateusz Morawiecki obiecał przekazanie około 40 mln złotych na przebudowę stadionu Rakowa. Jak nietrudno się domyślić, po wyborach samorządowych do tego nie doszło.

Matyjaszczyk wygrał drugą turę kwietniowych wyborów samorządowych, przez co od 2010 r. pozostaje prezydentem Częstochowy. W trakcie kampanii wyborczej Matyjaszczyk obiecywał kibicom, że zbuduje nowy stadion dla Rakowa, ale podczas lutowej konferencji prasowej unikał konkretnych deklaracji co do dat i ewentualnej lokalizacji obiektu. - Wybudowanie nowego stadionu to perspektywa następnej kadencji. Na przełomie maja i czerwca będziemy wiedzieli więcej po analizach - mówił Matyjaszczyk.

Raków podejdzie do nowego sezonu bez gry w europejskich pucharach. Z końcem meczu ze Śląskiem pracę w roli trenera zakończył Dawid Szwarga, a jego następcą został Marek Papszun, który wraca do Częstochowy po rocznej przerwie. Raków ogłosił rozstanie ze Szwargą 7 maja br., a informacja o powrocie Papszuna pojawiła się dwa tygodnie później.