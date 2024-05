Feta w Poznaniu. W "kotle" kibiców Lecha bal, a na boisku smuta. Żałobny koniec

W sobotę Lech Poznań przegrał u siebie z Koroną Kielce 1:2 w ostatniej kolejce ekstraklasy. Mimo że gospodarze prowadzili do przerwy po golu Mikaela Ishaka, to w drugiej połowie dwie bramki dla kielczan zdobył Jewgienij Szykawka. Gościom zadanie ułatwiła czerwona kartka, jaką zobaczył Filip Marchwiński.

Wygrana Korony przy jednoczesnej porażce Warty Poznań z Jagiellonią Białystok (0:3) sprawiła, że kielczanie rzutem na taśmę utrzymali się w ekstraklasie. Po ostatnim gwizdku sędziego piłkarze Korony rozpoczęli świętowanie, a z trybun stadionu w Poznaniu poniosło się gromkie "wy********ać".

Zresztą nie pierwszy raz tego dnia. Wściekli na swoją drużynę kibice Lecha przez cały mecz dawali upust swojemu niezadowoleniu, lżąc zespół Mariusza Rumaka i zarządzających klubem. Wszystkim dostało się nie tylko w przyśpiewkach, ale też na transparentach.

W "kotle", gdzie zasiadają najbardziej fanatyczni kibice Lecha, pojawiło się ich kilka. "Kolejny sezon przegrany - w gabinetach czas na zmiany" - czytaliśmy na największym z nich. "Rutek, zawód syn i zawód ojca" - to transparent skierowany do prezesa Lecha, Piotra Rutkowskiego. "Rząsa nieudaczniku... rodzina się wstydzi" - ten z kolei do dyrektora sportowego, Tomasza Rząsy.

Ale dostało się też piłkarzom. "Ba Loua Tinder MVP", "Golizadeh Rehasport MVP" - czytaliśmy na transparentach, których w sobotnie popołudnie wisiała cała masa. Ale była to tylko część tego, co kibice Lecha przygotowali na mecz z Koroną.

W "kotle" przez cały mecz trwała bowiem impreza i świetna zabawa. I nie chodziło tylko o meksykańską falę, która niosła się po stadionie. Na trybunie pojawiły się piłki plażowe oraz... głośna muzyka i tańce.

Niezwykła impreza na stadionie w Poznaniu

A różnorodność playlisty robiła wrażenie. Znalazły się na niej utwory Anny Jantar "Przetańczyć z tobą chcę", "Parostatek" Krzysztofa Krawczyka, "Mniej niż zero" Lady Pank, "To już jest koniec" Elektrycznych Gitar, "Małolatki" Miłego Pana, "Explosion" Kalwiego i Remiego, czy nawet "Pedro", który w ostatnich tygodniach stał się szczególnie popularny w mediach społecznościowych.

Na koniec w "kotle" pojawił się znany sprzed lat transparent "Mamy k***a dosyć!!!", a z głośników puszczony został marsz żałobny Fryderyka Chopina.

Chociaż przed sezonem Lech należał do ścisłego grona faworytów do zdobycia mistrzostwa Polski, to ostatecznie zajął dopiero 5. miejsce w tabeli i nie zakwalifikował się do europejskich pucharów.